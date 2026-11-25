Pēc traumas slēpes vadzī kar divkārtējā olimpiskā čempione kalnu slēpošanā Brinjone
Divkārtējā olimpiskā čempione kalnu slēpošanā Federika Brinjone ir beigusi savu sportistes karjeru, trešdien savā "Instagram" kontā paziņoja Itālijas sportiste.
Sportiste mēģināja atgriezties slēpošanā pēc ceļgala operācijas, taču tas neizdevās. "Pēc šīm divām dienām uz sniega saprotu, ka ar manu kāju joprojām kaut kas nav kārtībā - un, kas ir vēl svarīgāk, tā pārāk sāp," saka Brinjone "Instagram" publicētā video. "Tāpēc esmu nolēmusi beigt savu sportistes karjeru un turpmāk sacensībās vairs nepiedalīšos."
36 gadus vecā Brinjone 2026. gada Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs izcīnīja pa zelta medaļai milzu slalomā un supergigantā. Viņas kontā no 2018. gada ir arī viena sudraba un divas bronzas medaļas.
Pasaules čempionātos itāliete ir uzvarējusi divreiz - kombinācijā un milzu slalomā, bet vēl trīsreiz finišējusi otrā. Pasaules kausa izcīņas posmos Brinjone ir uzvarējusi 37 reizes, vēl 48 reizes kāpjot uz goda pjedestāla. 2020. un 2025. gadā viņa uzvarēja Pasaules kausa kopvērtējumā. Viņas rēķinā ir arī seši mazie Kristāla globusi. Pa divām reizēm viņa ir uzvarējusi milzu slalomā un kombinācijā, bet pa reizei - supergigantā un nobraucienā.