Artēmijs Žižins debitēs prestižā "UK Championship" pamatturnīrā
Latvijas sportists Artēmijs Žižins trešdien pārvarēja "UK Championship" kvalifikācijas turnīra izšķirošo kārtu un sasniedza pamatsacensības.
NEW GROUND FOR LATVIA! 🇱🇻 Artemijs Žižins becomes the first ever Latvian to qualify for a Triple Crown event - he beats Long Zehuang to reach the Barbican. #UKChampionship | @LeasingOptions https://t.co/93FWzqAODK— WST (@WeAreWST) November 25, 2026
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 88. vietu, atlases ceturtajā jeb izšķirošajā kārtā ar 6-2 bija pārāks pār ķīnieti Lunu Dzehuanu (WST 56.).
Jau ziņots, ka kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā Žižins ar 6-1 pārspēja ķīnieti Janu Liu (WST 119.), otrajā kārtā ar 6-2 pieveica angli Deividu Greisu (WST 73.), bet trešajā ar 6-3 uzvarēja angli Eliotu Slesoru (WST 24.).
Lai iekļūtu "UK Championship" pamatturnīrā, bija jāpārvar četras kvalifikācijas kārtas. Žižins pirmo reizi spēlēs prestižā turnīra pamatsacensībās. Pamatturnīrs Jorkā sāksies nākamajā nedēļas nogalē.
Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā.