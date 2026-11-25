Visu laiku jaunākais šaha karalis Dommaradžu ar otro neizšķirtu pret Sindarovu turpina aizstāvēt savu kroni
Pasaules čempionāta šahā otrā partija starp indieti Gukešu Dommaradžu un Javohiru Sindarovu no Uzbekistānas trešdien noslēdzās neizšķirti. Šveicē notiekošajā turnīrā pašreizējam čempionam Dommaradžu spēlējot ar baltajām figūrām, šahisti jau pēc 20 gājieniem vienojās par neizšķirtu.
Otrdien pirmajā partijā abi šahisti vienojās par neizšķirtu pēc 38 gājieniem. Pēc pirmajām divām partijām rezultāts ir neizšķirts 1-1.
Aizpērn Dommaradžu 18 gadu vecumā kļuva par vēsturē jaunāko pasaules čempionu šahā. Sindarovs, kuram šī turnīra laikā paliks 21 gads, šogad uzvarēja pretendentu turnīrā un kļuva par Dommaradžu pretinieku cīņā par titulu.
Cīņā par pasaules čempiona titulu līdz 12. decembrim paredzētas 14 partijas, bet neizšķirta gadījumā šahisti aizvadīs taibreiku. Turnīra kopējais balvu fonds ir divarpus miljoni ASV dolāru.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pirms Dommaražu triumfa visu laiku jaunākā pasaules čempiona gods piederēja Garijam Kasparovam, kurš 1985.gadā titulu izcīnīja 22 gadu sešu mēnešu un 27 dienu vecumā. Nepilnus piecus mēnešus vecāks, kļūstot par pasaules čempionu 2013.gadā, bija norvēģis Magnuss Kārlsens, bet nākamais šajā sarakstā ar 23 gadiem pieciem mēnešiem un 28 dienām bija 1960.gadā par čempionu kļuvušais rīdzinieks Mihails Tāls (1936-1992), kurš 9. novembrī būtu svinējis 90. dzimšanas dienu.
No 2013. līdz 2023.gadam pasaules čempiona godā bija Kārlsens, kurš 2022.gadā paziņoja, ka neaizstāvēs savu titulu, aizbildinoties ar motivācijas trūkumu. Toreiz titulu ieguva Dins, kurš mačā par čempiona titulu pārspēja krievu Janu Ņepomņaščiju, bet savu kroni 2024. gadā zaudēja Dommaražu.
Pasaules čempions šahā tiek noskaidrots kopš 1886. gada. Par pirmo oficiālo čempionu kļuva Prāgā dzimušais Austroungārijas pārstāvis Vilhelms Steinics.