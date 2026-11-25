Trīs Zvaigžņu balvas ieguvēja, peldētāja Zane Embrekte noslēdz sportistes karjeru
Latvijas nedzirdīgā peldētāja Zane Embrekte noslēgusi sportistes karjeru, trešdien savā "Instagram" kontā pavēstīja Embrekte.
Pērn nedzirdīgo vasaras spēlēs Embrekte izcīnīja sudrabu 50 metru peldēšanā brīvajā stilā, kā arī tika pie bronzas 100 metru peldējumā brīvajā stilā.
"Es zinu, ka daudzi no jums gaidīja mani atkal redzam sacensībās un cerēja, ka vēl kādu reizi stāšos uz starta. Esmu ļoti pateicīga visiem, kuri sekoja manam sportistes ceļam, ticēja man un vienmēr juta līdzi," rakstīja Embrekte.
"Aiz manis paliek neskaitāmi treniņi, sacensības, uzvaras, zaudējumi, emocijas un neaizmirstami mirkļi. Tas viss ir bijis ļoti nozīmīgs ceļš manā dzīvē, kas mani ir veidojis par cilvēku un sportisti, kāda esmu šodien. Šis nebija viegls lēmums, bet es jūtu, ka ir pienācis laiks doties tālāk un sākt jaunu dzīves posmu," viņa turpināja.
Embrekte arī izcīnījusi vairākas godalgas pasaules čempionātos peldēšanā nedzirdīgajiem un Latvijas meistarsacīkstēs. Viņa saņēmusi "Trīs Zvaigžņu balvu 2022" kā uzvarētāja nominācijā "Gada paralimpiskā sportiste".