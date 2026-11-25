Lielbritānijas paralimpisko spēļu medaļnieku Lī Fraieru apsūdz izvarošanā
Lielbritānijas paralimpisko spēļu medaļniekam ratiņbasketbolā Lī Fraieram izvirzītas apsūdzības izvarošanā.
26 gadus vecais Fraiers apsūdzēts 11 punktos par izvarošanu, kā arī par vuārismu, tīšu žņaugšanu, fizisku uzbrukumu un A klases narkotisko vielu, proti, kokaīna, glabāšanu. Jūlijā arestētajam sportistam izvirzītas arī apsūdzības par kontrolējošu vai vardarbīgu uzvedību partnerattiecībās un tiesvedības kavēšanu, vēsta BBC.
Līdsas Kroņa tiesā Fraiers neatzina savu vainu nevienā no viņam izvirzītajām apsūdzībām, izņemot apsūdzību par vuārismu, attiecībā uz kuru viņš savu nostāju vēl nav paudis. Lietas izskatīšana tiesā paredzēta 2027. gada martā.
“Mēs esam informēti par Lī Fraieram izvirzītajām kriminālapsūdzībām un apzināmies to nopietnību,” paziņoja Lielbritānijas Ratiņbasketbola federācija. “Uzreiz pēc aizturēšanas viņš tika izslēgts no Lielbritānijas izlases programmas un atstādināts no visām federācijas aktivitātēm līdz ārējās izmeklēšanas noslēgumam.” Federācija norādīja, ka, ņemot vērā notiekošo kriminālprocesu, plašākus komentārus nesniegs.
Savā debijā paralimpiskajās spēlēs 2024. gadā Parīzē Fraiers Lielbritānijas izlases sastāvā izcīnīja sudraba medaļu, finālā ar rezultātu 69:73 piekāpjoties ASV. Kā norāda Lielbritānijas Paralimpiskā asociācija “ParalympicsGB”, tas bija valsts vislabākais sasniegums šajā sporta veidā pēdējo 28 gadu laikā.