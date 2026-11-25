Iespējams, ka atceltās sacensības šosezon notiks vēlāk.
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Šodien 17:15
Sniega bads liek Kanādā atcelt Pasaules kausa kalnu slēpošanā sacensības milzu slalomā sievietēm
Sniega trūkuma dēļ decembra sākumā ir atceltas divas Pasaules kausa kalnu slēpošanā sacensības sievietēm milzu slalomā, trešdien savā "Facebook" kontā paziņoja Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS).
FIS ziņo, ka "sniega trūkuma dēļ ir atceltas sieviešu Pasaules kausa sacensības milzu slalomā, kas Kanādas pilsētā Tremblanā bija paredzētas 5. un 6. decembrī". Ir iespējams, ka atceltās sacensības šosezon notiks vēlāk.
Pagājušajā sezonā Mazo kristāla globusu milzu slalomā pirmoreiz izcīnīja austriete Jūlija Šeiba.