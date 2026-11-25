Pēdējā gaitā pavadīts ilggadējais LHF ģenerālsekretārs Māris Baldonieks
Trešdien, 25. novembrī, pēdējā gaitā pavadīts ilggadējais Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs un Latvijas nacionālās izlases ģenerālmenedžeris Māris Baldonieks, kurš ...
FOTO: pēdējā gaitā pavadīts ilggadējais LHF ģenerālsekretārs Māris Baldonieks
Trešdien, 25. novembrī, tuvinieki, kolēģi un hokeja sabiedrība pēdējā gaitā pavadīja ilggadējo Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretāru un valstsvienības ģenerālmenedžeri Māri Baldonieku. Mūžībā viņš devās aizvadītās nedēļas nogalē 71 gada vecumā.
Baldonieks vairākus gadu desmitus veltīja Latvijas hokeja attīstībai, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu gan valstsvienības darbā, gan pašmāju hokeja izaugsmē. Līdzās LHF ģenerālsekretāra un izlases ģenerālmenedžera pienākumiem viņš 2001. gadā bija arī Latvijas U-18 izlases galvenais treneris.
Hokejista karjerā Baldonieks spēlēja aizsarga pozīcijā un no 1975. līdz 1977. gadam divas sezonas pārstāvēja Rīgas "Dinamo" komandu PSRS augstākajā līgā. Karjeras turpinājumā Baldonieks spēlēja arī Maskavas apgabala armijas klubā SKA MVO, savukārt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas līdz 40 gadu vecumam turpināja spēlēt Latvijas čempionātā, pārstāvot komandas "Vecmeistars" un "RTU Hanza".