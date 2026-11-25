Anglijas futbola zvaigzni notiesā par agresīvu braukšanu un "smieklu gāzes" glabāšanu
Visdrīzāk uz kādu laiku galā ir bijušā Anglijas izlases futbolista Rahīma Stērlinga karjera, kuram 25. novembrī piesprieda notiesājošu spriedumu lietā par agresīvu braukšanu, apreibināšanos ar slāpekļa oksīdu un tā glabāšanu.
Tiesa Stērlingam piespriedusi gada cietumsodu un 18 mēnešu nosacītu sodu par agresīvu braukšanu un slāpekļa oksīda nelikumīgu glabāšanu. Cietumsods stāsies spēkā, ja 18 mēnešu laikā Stērlings vēl pārkāps likumu.
BREAKING: Former England player Raheem Sterling has been given a suspended 12-month jail sentence for dangerous driving and possession of nitrous oxide after a crash involving a Lamborghini on the motorway. https://t.co/18TwWv8oDQ— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 25, 2026
Rahīms Stērlings nesen tika pamanīts uz šosejas, traucoties lielā ātrumā un braucot agresīvi. Aculiecinieki par to informēja policiju, bet pašu futbolistu arestēja pēc avārijas ar vadīto "Lamborghini" markas automašīnu netālu no Hempšīras.
Jāmin, ka Stērlings automašīnu vadīja, esot apreibinājies no slāpekļa oksīda jeb tā saucamās smieklu gāzes. Viņš to ieelpoja, braucot pie stūres, kas, iespējams, arī izraisīja agresīvu automašīnas vadīšanu.
🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Raheem Sterling has been handed a 12-MONTH prison sentence over dangerous driving! 😳 If he commits another offence during the 18-month suspension period, the court can activate his 12-month prison sentence. https://t.co/1dHrAm6iTG— Futbol SA (@futbalsa) November 25, 2026
Policisti, kuri nogādāja Stērlingu Bezingstokas policijas izmeklēšanas centrā, atklāja, ka futbolists atzina problēmas ar slāpekļa oksīdu. Viņš piekrita veikt apreibuma pārbaudi, taču attiecībā uz asins analīžu nodošanu Stērlings lūdza iespēju saņemt juridisku konsultāciju pirms pieņemt lēmumu. Pēc policijas seržanta domām "viņš apzināti izvairījās sniegt skaidru atbildi". Vēlāk policija nopratināja Stērlingu, klātesot viņa advokātam. Nopratināšanas laikā viņš atzina, ka ir vadījis automašīnu, taču uz jautājumiem par pašu braukšanu atbildēja, ka komentārus nesniegs.
This is the moment Raheem Sterling swerved in and out of motorway traffic in a Lamborghini while inhaling nitrous oxide, before crashing into a barrier and being arrested. Faced with overwhelming video evidence from the prosecution, he pleaded guilty to dangerous driving. https://t.co/hDAQJkjEn1— Crown Prosecution Service (@CPSUK) November 25, 2026
Šī gada septembrī Stērlings atzina savu vainu bīstamā auto vadīšanā pa vairākiem Anglijas ceļiem. Viņš arī atzina vainu sešu slāpekļa oksīda baloniņu glabāšanā un asins analīžu paraugu nesniegšanu. Pēc savas vainas atzīšanas sākotnēji bijušajai Anglijas futbola zvaigznei piesprieda 100 stundu sabiedrisko darbu un uz 24 mēnešiem atņēma tiesības vadīt transportlīdzekli.
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Trešdien lēmuma argumentācija tika minēs, ka Stērlings pieņēma apzinātu un pilnīgi savtīgu lēmumu vadīt savu transportlīdzekli bez pietiekama miega un vienlaikus lietojot C klases narkotiku - slāpekļa oksīdu. Tika pausts, ka tas pakļāva lielu skaitu ceļu satiksmes dalībnieku ievērojamam nopietna kaitējuma riskam, ņemot vērā viņa braukšanas stilu uz divām automaģistrālēm un sastrēgumstundās tajā rītā.
31 gadu vecais Stērlings savas karjeras laikā spēlējis tādās komandās kā "Liverpool", Mančesteras "City", Londonas "Chelsea", Londonas "Arsenal" un Roterdamas "Feyenoord". Viņa spilgtākie futbola gadi pavadīti "City", kuras labā 339 spēlēs viņš guvis 131 vārtus. Kopā ar to viņš kļuvis par četrkārtējo Premjerlīgas čempionu, pieckārtējo EFL kausa ieguvēju, kā arī pa reizei izcīnījis FA kausu un FA "Community Shield".
Anglijas futbola izlases sastāvā Stērlings nospēlējis 82 spēles, kurās iesitis 20 vārtus. Kopš 2022. gada viņš Anglijas izlasē vairs nav spēlējis.