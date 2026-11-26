Izlases kapteinis Rihards Lomažs pasaka, ko domā par nespēlēšanu valstsvienībā
Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomažs savulaik ir sapņojis par spēlēšanu valstsvienībā, tāpēc uzskata, ka tagad, kad izcīnījis tajā vietu, būtu muļķīgi atteikties no spēlēšanas, basketbolists pauda intervijā žurnāla “Sporta Avīze” novembra numurā.
Latvijas basketbola valstsvienībā pēdējā laikā liels skaits potenciālo līderu neierodas. Tieši šobrīd komanda gatavojas 2027. gada Pasaules kausa atlases spēlēm pret Vāciju un Izraēlu, kas attiecīgi piektdien un pirmdien risināsies Rīgā, tās sastāvā nav Artūra Žagara, Rolanda Šmita un Rodiona Kuruca, bet iekļauti četri gados jauni potenciālie debitanti.
Izlases kapteinis Lomažs intervijā atzina, ka viņa skatījumā spēlēt Latvijas izlasē ir gan pienākums, gan lepnums. "Agrāk, kad neatrados kandidātos vai biju uz robežas, nezinot, vai tikšu pieteikts spēlei, tas man bija mērķis, uz ko visu laiku tiecos. Vēlējos izkonkurēt tos cilvēkus un spēlēt, atrasties priekšplānā, jo tā ir Latvijas izlase. Izlasē nonācu, pateicoties daudzus gadus ieguldītajam darbam, un tagad, kad esmu tur izcīnījis vietu, man būtu muļķīgi atteikt. Vienmēr esmu jutis pienākumu un nekad neesmu domājis, ka šoreiz nebraukšu," atzīst Lomažs.
Viņš gan nosauc divus gadījumus, kad tomēr nav palīdzējis. Pirmais no tiem bija, strauji tuvojoties 2023. gada Pasaules kausa finālturnīram un spēlētājam atlabstot no krustenisko saišu traumas. "It kā es skrēju, jau sāku spēlēt, bet... Ja atrastos karjeras pēdējos gados, būtu aizbraucis un riskējis, tomēr tad man priekšā bija puse karjeras un nolēmu neriskēt," atceras basketbolists.
Savukārt otrā reize bijusi ciklā pirms 2025. gada Eiropas čempionāta. Latvijas izlase šo turnīru uzņēma, tāpēc Eiropas čempionātam kā mājiniece bija kvalificējusies automātiski un atlases spēles neko nenozīmēja, bet Lomažam kuru katru brīdi varēja dzimt dēls. "Visās citās reizēs man pat nav bijis domas, ka varētu nebraukt. Jā, ir nogurums, tomēr tāpat dodos uz izlasi. Tāpēc man grūti pateikt, kādi citiem ir iemesli atteikt. Tā ir viņu izvēle," pauž izlases kapteinis.
Lomažs kapteiņa lomā nomainīja Dairi Bertānu. Viņš stāsta, ka būt kapteinim ir pagodinājums un atbildība. Šīs sajūtas esot grūti aprakstīt, jo tas ir ļoti īpaši. "Sākumā tu to īsti neapzinies, tomēr, laikam ejot, uztver arvien nopietnāk," saka Rihards. "Iespēja pārstāvēt savu valsti un būt kapteinim ir liels pagodinājums."
Šo atlases ciklu Latvijas izlase galvenā trenera Sito Alonso vadībā uzsāka neveiksmīgi un tagad stūri pārņēmis Jānis Gailītis.
"Sito trāpījās neīstajā vietā un laikā. Neesmu slēpis, ka manās acīs un manā skatījumā bija tikai viens variants, ko pēc Lukas Banki likt kā nākamo treneri. Kad man zvanīja un prasīja viedokli, Jānis bija vienīgais variants, bet tad pēkšņi tika izziņots Sito Alonso, kas man arī nāca no zila gaisa. Tomēr viņš noteikti centās, kaut kādā ziņā arī neuzsmaidīja veiksme. Nevajadzīgi zaudējām Nīderlandei. Viņiem ir normāli spēlētāji, bet, protams, mums mājās Nīderlande bija jāuzvar. Tāpat, ja Polijai [Džordans] Loids neiemestu, Sito Alonso būtu treneris vēl tagad. Tieši tik maz basketbolā vajag. Ja Francijai [Silvēns] Fransisko būtu iemetis tālmetienu, mēs spēlētu par 25. vietu un Luka nekļūtu par Pasaules kausa labāko treneri," secina Lomažs.
Dažādu iemeslu dēļ Lomažs līdz šim ar Latvijas izlasi ir piedalījies tikai vienā finālturnīrā. Viņš uzsver, ka tik ilgi, kamēr vien spēs, cīnīsies, lai iegūtu iespēju spēlēt arī vēl citos. "Kad Jānis – vai kurš tur būs treneris – mani metīs ārā, tad likšu mieru, bet līdz tam jācīnās un jātiek visur, kur var tikt!" saka kapteinis.
Pilnu interviju ar Rihardu Lomažu lasiet žurnāla “Sporta Avīze” novembra numurā, kas vēl tikai šonedēļ nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās.