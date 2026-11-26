Uzlecošo zvaigžņu potenciāls. Latvijas biatlonisti ar patriotiskiem jauniem tērpiem sāks Pasaules kausa sezonu
Šodien, 26. novembrī, ar pirmajām sacensībām sāksies Pasaules kausa sezona biatlonā. Latviju pirmajā posmā pārstāvēs septiņi sportisti, starp kuriem dažiem paredz spožu sezonu.
Šī kļūs par 50. Pasaules kausa sezonu biatlonā vīriešiem un 45. sezonu sievietēm. Jāmin, ka biatlonā šīs sezonas svarīgākās sacensības, 2027. gada pasaules čempionāts no 10. līdz 21. februārim notiks Igaunijas Otepes trasē.
Pasaules kausa norise tikai Eiropā
2026./2027. gada sezonā paredzēti desmit Pasaules kausa posmi un tie visi notiks Eiropas biatlona trasēs. Kā norāda Starptautiskā Biatlona savienība (IBU), tad uz šo sezonu sacensību kalendārs nedaudz izmainīts.
Ja iepriekš sezona sākās ar divu nedēļu garu posmu, tad šoreiz Kontiolahti tas norisināsies vienas nedēļas nogales ietvaros. Vēlāk sacensības turpināsies ar posmiem Austrijā un Francijā, pēc kā sekos divu nedēļu Ziemassvētku pārtraukums.
Ja iepriekš janvārī ierasti tika aizvadīti trīs Pasaules kausa posmi, tad šajā sezonā tie būs četri ar to sākumu jau pirmajās janvāra dienās - Pokļukā, Rupoldingā, Antholcā un Nove Mesto plānotas sacensības līdz 24. janvārim.
Savukārt martā pēc pasaules čempionāta Pasaules kausa seriāls noslēgsies ar pēdējiem trim posmiem Oberhofā, Estešundā un Holmenkollenā. Ja sezona sāksies šodien, 26. novembrī, tad tā noslēgsies nākamā gada 21. martā. Līdz ar šādu grafiku IBU mērķē vairāk domāt par sportistu atjaunošanos un veselību.
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Biatlonu nomaina pret riteņbraukšanu
Ne visi titulēti biatlonisti sāks jauno sezonu. Pēc 2025./2026. gada sezonas karjeru noslēdza titulētā itāliete Doroteja Vīrere, kura karjeras laikā divas reizes kļuva par Pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētāju, izcīnīja 12 dažāda kaluma medaļas pasaules čempionātos un četras olimpiskajās spēlēs.
Tāpat karjeru noslēgusi Vācijas biatloniste Franziska Proisa. Viņa 2024./2025. gada sezonā kļuva par Pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētāju, kā arī karjeras laikā izcīnījusi 12 medaļas pasaules čempionātos un divas olimpiskajās spēlēs. Sievietēm vēl par sportistes gaitu noslēgšanu paziņoja austriete Līza Hauzere.
Atsevišķi zināmi sportisti noslēguši karjeras arī vīriem. Biatlonā vairs nestartēs austrietis Simons Eders un francūzis Antonēns Gigonā. Viņš karjeras laikā tika pie diviem zeltiem pasaules čempionātos un šogad arī triumfēja 2026. gada Eiropas čempionātā 20 kilometru individuālajā distancē.
Cits viņa tautietis, Emiljēns Žakelēns, 2026./2027. gada sezonā biatlonā izlēmis nestartēt, lai turpinātu sevi pierādīt citā izturības sporta veidā - riteņbraukšanā. 31 gadu vecais sportists atklāja, ka nenoslēdz biatlonista karjeru un viņa mērķis ir sagatavoties 2030. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kuras gaidāmas pašu mājās.
Tāpat ir sportisti, kuri lēmumu par karjeras beigām vēlāk mainījuši. Tāds ir pieredzējušais Jakovs Faks, kurš aprīlī sliecās savu garo biatlonista karjeru beigt, taču vēlāk domas ir mainījis. Jāmin, ka karjeras beigas ir arī vienam zināmam Lietuvas biatlonistam - sportista gaitas vairs neturpinās Tomass Kaukēns.
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Jauns prezidents
Latvijas biatlona saimē starpsezonā galvenā pārmaiņa ir jauns prezidents Latvijas Biatlona federācijā. Par to 28. maijā iecēla Viesturu Dumpi, kurš līdz tam strādāja kā Cēsu novada Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītājs.
Savos pirmajos publiskajos izteikumos Dumpis bijis kritisks par Latvijas biatlona vidi un pastāvošo kārtību, kur nav vienotas izlases, bet tās dalībnieki sadalījušies dažādās mazās nometnēs. " Ir izveidojušās trīs vai pat četras minikomandas," dažus mēnešus pēc darba uzsākšanas sarunā "Sportajaunumi.com" teica jaunais prezidents. Lielākā daļa no Latvijas biatlonistiem strādā Ilmāra Briča pakļautībā, taču viņš iepriekš bija diskvalificēts pēc fiziska konflikta ar Andreju Rastorgujevu.
Lai arī Dumpis atklāja, ka vēloties izlasei piesaistīt jaunu galveno treneri, kas varētu visdrīzāk būt ārzemnieks, jaunajā sezonā par izlases speciālistiem strādās vietējie. Tāpat sagaidāms, ka izlases personālā atradīsies arī Ilmārs Bricis.
Pirms jaunās sezonas biatlonistiem parādījušies jauni sporta tērpi, kas ir patriotiskās noskaņās. To galvenais motīvs ir Latvijas karoga sarkanā krāsa un Brīvības pieminekļa trīs zvaigžņu attēlošana.
Bez uzlecošās zvaigznes
Jauno sezonu Latvijas biatlona izlase gan sāks nepilnā sastāvā. Kontiolahti vīriešiem uz starta dosies Andrejs Rastorgujevs, Aleksandrs Patrijuks, Rihards Lozbers un Renārs Birkentāls, kamēr dāmām - Baiba Bendika, Elza Bleidele un Sandra Buliņa.
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Īsi pirms sezonas noskaidrojās, ka medicīniskajās pārbaudēs Latvijas Olimpiskās vienības ārsti rekomendējuši uz laiku bez sporta iztikt uzlecošajai zvaigznei Esterei Volfai un arīdzan Sanitai Buliņai. Tikai pēc posma Kontiolahti būs lielāka skaidrība, kad abas sportistes varētu atgriezties ierindā.
Latvijas biatlonisti startēs ne tikai Pasaules kausa ietvaros, bet arī IBU kausā. Kungiem pēc ranga otrā līmeņa sacensībās sezonu iesāks Matīss Meirāns, Rūdolfs Raudziņš un Olivers Bresme, bet sievietēm - Annija Keita Sabule, Martīne Djatkoviča un Laura Alziņa. Šeit pirmais posms gaidāms Zviedrijā, kas arīdzan sāksies šodien, 26. novembrī.
Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) uzrunāto ekspertu vērtējumā gan Volfa, gan Lozbers bijuši starp galvenajiem kandidātiem uz sezonas uzlecošās zvaigznes statusu. Volfai gan tagad veikt nākamo karjeras pakāpienu var patraucēt pēkšņās veselības likstas, kamēr Lozbers, kurš starpsezonā trenējās kopā ar Somijas izlasi, gan tai būs gatavs.
Par galvenajiem favorītiem uz uzvarām Pasaules kausa kopvērtējumā vīriešiem uzskata esošo šī titula ieguvēju Ēriku Perro, kuram galveno konkurenci varētu sastādīt norvēģi Johans Olavs Botns un Vetle Kristiansens. Savukārt dāmām galveno favorītu statusu atvēl Lū Žanmono un Elvīrai Ēbergai.
Bez krieviem
Biatlons ir retais ziemas sporta veids, kurā iztiek bez krievu sportistu piedalīšanās, pat neitrālu atlētu statusā. Krievija, tāpat kā daudzos citos sporta veidos, šos ierobežojumus apstrīdējusi Sporta arbitrāžas tiesā, kur jautājuma izskatīšana vēl tikai gaidāma.
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"IBU ir pārliecināta par tās kongresa pieņemto demokrātisko lēmumu juridisko pamatojumu un spēkā esamību," par kopš 2022. gadā pieņemtā lēmuma, kas liedz krievu un baltkrievu sportistiem startēt sacensībās, medijiem pirms jaunās sezonas pauda organizācija.
Krievijas Biatlona savienība (RBU), Krievijas Paralimpiskā komiteja un astoņi Krievijas biatlonisti un parabiatlonisti vērsās Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), lai apstrīdētu savu izslēgšanu. 2025. gada 11. decembrī publicētajā oficiālajā paziņojumā Starptautiskā Biatlona savienība (IBU) uzsvēra, ka tās statūti un sacensību noteikumi neparedz iespēju piedalīties sacensībās ar neitrālu statusu.
Kā norādījusi IBU, vēl šī gada septembrī Vācijā notikušajā kongresā tika sniegts ziņojums par Krievijas un Baltkrievijas federācijām, taču jautājums par to darbības atjaunošanu netika iekļauts izskatāmo un izlemjamo jautājumu lokā.