Starptautiskā Hokeja federācija turpina cīnīties un paziņo par nākamo soli Krievijas sāgā
Starptautiskā Hokeja federācija atradusi citu tiesu, kur vērsties, lai pārsūdzētu Sporta arbitrāžas tiesas lēmumu atjaunot Krieviju starptautiskajā hokejā.
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) pārsūdzēs Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumu par tās komisijas sastāvu Krievijas diskvalifikācijas lietā Šveices federālajā tiesā, informē IIHF.
Oktobra beigās CAS lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Following a recent meeting, the Council of the International Ice Hockey Federation (IIHF) has decided to appeal the Court of Arbitration for Sport (CAS) Award regarding Russian participation in IIHF Championships to the Swiss Federal Tribunal. #IIHF https://t.co/SuX7kQ3hxv— IIHF (@IIHFHockey) November 25, 2026
Viens no CAS tiesnešiem, itālis Džūlio Palermo, kurš vadīja komisiju, šoruden viesojies Maskavā un kā runātājs uzstājies konferencē par arbitrāžu un vadījis diskusiju. Pērn Krievijas galvaspilsētā viesojies arī Ēģiptes tiesnesis Ismaīls Selīms. Trešais tiesnesis komisijā bija Marks Hovels no Lielbritānijas.
IIHF izteica pretenziju pret diviem tiesnešiem, jo Palermo un Selīms nebija norādījuši savas saiknes ar Krieviju. CAS turpretī nevarēja pieņemt lēmumu par komisijas sastāvu, jo komisija savu lēmumu šajā lietā jau bija pieņēmusi. IIHF prasība Šveices federālajā tiesā ir balstīta uz bažām par divu no trim CAS šķīrējtiesnešu kolēģijas locekļu neatkarību un objektivitāti, jo īpaši, ņemot vērā nesen atklātībā nonākušo informāciju par šo divu šķīrējtiesnešu iespējamām saiknēm ar Krieviju.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.