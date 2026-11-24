Ābols atkal spīd Šveicē - ar diviem vārtiem kaldina Bernes uzvaru
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols otrdien guva divus vārtus Šveices hokeja līgas (NL) mačā un kaldināja "Bern" komandas uzvaru.
"Bern" savā laukumā ar 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) pārspēja "Ambri-Piotta" vienību.
Spēles ceturtajā minūtē pretuzbrukumā pēc Marko Millera piespēles Ābols vārtu priekšā saņēma ripu un netraucēts mazākumā panāca 1:0 Bernes komandas labā. Trešā perioda septītajā minūtē pēc Rodvina Dionisio metiena Ābols ar nūjas lāpstiņu mainīja ripas lidojuma virzienu un panāca 3:1.
Ābols šosezon 22 mačos guvis 13 vārtus, piecus no tiem pēdējās divās spēlēs, un iekrājis astoņas rezultatīvas piespēles. Šobrīd viņš dala otro vietu līgas labāko vārtu guvēju sarakstā.
Daniela Serkina otrdien nebija Bernes komandas pieteikumā.
Citā mačā ar rezultatīvu piespēli atzīmējās Rūdolfs Balcers, Cīrihes "Lions" hokejistiem viesos ar 5:1 (0:0, 4:0, 1:1) uzveicot "Fribourg-Gotteron". Balceram šajā sezonā 20 spēlēs ir seši vārti un 14 piespēles.
Savukārt Harijs Cjunskis ar "Lugano" mājās ar 3:6 (1:1, 0:4, 2:1) zaudēja "Biel-Bienne" komandai.
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"Lions" ir pārliecinoša turnīra līdere, tuvāko sekotāju "Bern" apsteidzot par 13 punktiem.
Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiones titulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".