Latvijas kērlingistes neapturamas - pasaules čempionāta kvalifikācijā izcīnīta jau sestā uzvara
Latvijas sieviešu kērlinga izlase otrdien Zviedrijā izcīnīja uzvaru arī sestajā 2027. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē.
B grupas spēlē Latvijas izlase ar skipu Evelīnu Baroni, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi ceļazīmi uz čempionātu, ar 11:3 uzvarēja Jaunzēlandi, maču noslēdzot pēc sešiem endiem. Latvijas izlase, kas Eiropas čempionātā izcīnīja bronzu, trešdien B grupas spēlē tiksies ar Lietuvu.
Jau ziņots, ka trijās pirmajās spēlēs latvietes ar 8:3 pārspēja Čehiju, ar 10:5 uzvarēja Filipīnas, papildendā ar 10:8 pieveica Anglijas komandu, ar 11:1 sagrāva Hongkongu un ar 7:0 - Ungāriju. A grupā spēlē Austrālija, Francija, Igaunija, Kazahstāna, Meksika, Polija, Taivāna un Vācija.
Atlasē par sešām ceļazīmēm uz pasaules čempionātu sacenšas 16 komandas, kas sadalītas divās grupās un aizvada apļa turnīru. Katras grupas pirmo un otro vietu ieguvējas spēlēs pusfinālā, kura uzvarētājas spēlēs par par pirmo vietu, bet zaudētājas cīnīsies par trešo vietu. Visas četras pusfinālistes kvalificēsies pasaules čempionātam.
Vēl divas ceļazīmes tiks izspēlētas starp grupu trešās un ceturtās vietas ieguvējām. Trešo labāko komandu duelī uzvarējusī komanda nodrošinās vietu pasaules čempionātā, bet zaudētāja tiksies ar abu ceturto vietu dueļa uzvarētāju par pēdējo pasaules meistarsacīkšu ceļazīmi.
Katras grupas septītās un astotās vietas ieguvējas izkritīs no šīs divīzijas un startēs pasaules čempionāta priekškvalifikācijas turnīrā. Latvijas izlasē spēlē Evelīna Barone, Rēzija Ieviņa, Katrīna Gaidule, Daina Barone, Betija Gulbe, bet komandas treneris ir Deivids Remzijs. Pasaules čempionāta kvalifikācija beigsies ceturtdien.