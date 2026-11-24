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Šodien 21:24
Cīņa par pasaules šaha karaļa titulu sākas bez uzvarētāja
Pasaules čempionāta šahā pirmā partija starp indieti Gukešu Dommaradžu un Javohiru Sindarovu no Uzbekistānas otrdien noslēdzās neizšķirti.
Šveicē notiekošajā turnīrā pašreizējam čempionam Dommaradžu spēlējot ar melnajām figūrām, šahisti pēc 38 gājieniem vienojās par neizšķirtu.
Aizpērn Dommaradžu 18 gadu vecumā kļuva par vēsturē jaunāko pasaules čempionu šahā. Sindarovs, kuram šī turnīra laikā paliks 21 gads, šogad uzvarēja pretendentu turnīrā un kļuva par Dommaradžu pretinieku cīņā par titulu.
Cīņā par pasaules čempiona titulu līdz 12. decembrim paredzētas 14 partijas, bet neizšķirta gadījumā šahisti aizvadīs taibreiku. Turnīra kopējais balvu fonds ir divarpus miljoni ASV dolāru.
Pasaules čempions šahā tiek noskaidrots kopš 1886. gada.