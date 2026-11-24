Bijušajam pasaules tenisa ranga līderim Sineram veikta ceļgala operācija
Itālijas tenisistam Janikam Sineram ir veikta neliela labā ceļa operācija, otrdien apstiprināja Siners.
Traumas dēļ bijušais pasaules ranga līderis nav piedalījies sacensībās kopš uzvaras Vimbldonā.
"Pēc iepriecinoša progresa sākumposmā mans ceļgals diemžēl nereaģēja tā, kā mēs visi bijām cerējuši," skaidro Siners. "Tādēļ šodien man tika veikta neliela operācija, lai uzlabotu iliotibiālās saites stāvokli."
Siners šobrīd ieņem otro vietu pasaules rangā, par ranga līderi kļūstot Vācijas tenisistam Aleksandram Zverevam.
Jau ziņots, ka oktobra sākumā itāļu tenisists paziņoja, ka sezona ceļgala traumas dēļ viņam ir beigusies.
25 gadus vecais tenisists aizvadītajā sezonā uzvarēja piecos "ATP 1000" raudzes turnīros un vienā "Grand Slam" turnīrā - Vimbldonas čempionātā.
Pēdējo maču Siners aizvadīja 12. jūlijā, kad Vimbldonas čempionāta finālā ar 6-7 (7:9), 7-6 (7:2), 6-3, 6-4 pieveica Zverevu.