Latvijas vieglatlētikas izlases sportiste Kristīne Blaževiča.
Citi sporta veidi
Šodien 19:26
Tikai 24 gadu vecumā profesionālā sportista karjeru noslēdz vieglatlēte Kristīne Blaževiča
Latvijas vieglatlēte Kristīne Blaževiča neturpinās karjeru profesionālajā sportā, izriet no 24 gadus vecās sportistes paziņojuma sociālajā medijā "Instagram".
Blaževiča Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) augstākās divīzijas sacensībās izcīnīja septiņas godalgas, bet šovasar viņa kļuva par Ilinoisas Universitātes vieglatlētikas treneru kolektīva asistenti, kā arī starptautiskās rekrutēšanas un iekšējo operāciju koordinatori.
Latvijas sportiste 2024. gadā pievienojās Ilinoisas Universitātes vieglatlētikas komandai pēc tam, kad iepriekšējās četras sezonas bija pārstāvējusi Teksasas Universitāti.
2018. gada Eiropas U-18 čempionātā latviete izcīnīja sudraba medaļu septiņcīņā.
Pēdējie starti daudzcīņā viņai bija šī gada sākumā koledžu sacensībās ASV.