“Liepājas” basketbola komandas kapteinim Lasenbergam veikta operācija
Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) "Liepājas" komandas saspēles vadītājam Edgaram Lasenbergam ir veikta plaukstas operācija, savā "Facebook" kontā vēsta klubs.
Klubs ziņo, ka komandas "kapteinis Lasenbergs pēc veiksmīgas plaukstas operācijas ir izlaists no slimnīcas un turpinās ārstēšanos mājās".
Pēdējo spēli Lasenbergs šosezon aizvadīja trešdien Vācijā, kur Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā ar 80:93 zaudēja Veisenfelsas "Syntainics MBC".
Svētdienas cīņā, kur "Liepāja" viesos ar 87:85 pārspēja "Viimsi", saspēles vadītājs nepiedalījās.
Šosezon Lasenbergs desmit LIBL spēlēs vidēji mačā ir sakrājis 12,1 punktu, 2,3 atlekušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet piecās ENBL spēlēs šie rādītāji vidēji mačā ir 12,2 punkti, 2,2 atlekušās bumbas un 3,6 rezultatīvas piespēles.
Liepājnieki ar bilanci 5-6 LIBL pamatturnīrā ieņem 11. vietu 15 komandu vidū, bet ENBL turnīrā ar vienu uzvaru piecās spēlēs ir sestie deviņu komandu grupā.