Futbola drāmai pielikts punkts: Senegāla atgūst Āfrikas Nāciju kausa čempionu titulu
Senegālas futbolisti otrdien atguva Āfrikas Nāciju kausa (AFCON) čempionu titulu, uzvarot apelācijas procesā Sporta arbitrāžas tiesā (CAS).
Jau ziņots, ka janvārī Nāciju kausa finālā Senegāla papildlaikā ar 1:0 uzvarēja Maroku, taču martā Āfrikas Futbola konfederācija (CAF) paziņoja, ka tās Apelācijas komisija nolēmusi, ka Senegāla ir "atzīstama par fināla zaudētāju tehniska iemesla dēļ", un tās uzvara ir pārvērsta par tehnisko zaudējumu ar 0:3.
Senegāla bija pārsūdzējusi CAF lēmumu.
"CAS ir apmierinājusi Senegālas Futbola federācijas (FSF) apelāciju pret CAF un Marokas Karalisko futbola federāciju (FRMF) par 2026. gada Āfrikas Nāciju kausa finālspēli Marokā," teikts CAS paziņojumā.
Šveicē bāzētā sporta arbitrāžas tiesa norādīja, ka Senegālas apelācija tika apmierināta ar "vienbalsīgu lēmumu", tādējādi atjaunojot sākotnējo rezultātu - Senegālas uzvaru ar 1:0.
Martā CAF mainīja finālspēles iznākumu, kā argumentu izmantojot vairāku Senegālas spēlētāju laukuma pamešanu, protestējot pret tiesneša lēmumu piešķirt 11 metru soda sitienu Marokas izlases labā brīdī, kad rezultāts bija 0:0.
CAF Apelāciju komiteja savu lēmumu mainīt spēles iznākumu un pasludināt Maroku par čempioni pamatoja ar AFCON nolikuma 82. un 84. pantu.
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Šajos pantos teikts, ka gadījumā ja komanda "atsakās spēlēt vai pamet laukumu pirms spēles oficiālajām beigām bez tiesneša atļaujas, tā tiek uzskatīta par zaudētāju un tiek pilnībā izslēgta no attiecīgā turnīra".
Tomēr Senegālas spēlētāji vēlāk atgriezās laukumā, un finālspēle turpinājās.
Tādēļ CAS kolēģija secināja, ka šis gadījums, kad tiesnesis ļāva spēli atsākt, liecina, ka "bija izpildīti nosacījumi spēles turpināšanai" un līdz ar to 82. un 84. pants šajā gadījumā "nav piemērojami".