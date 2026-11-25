"Riga FC" un izlases kapteinis Antonijs Černomordijs beidzot gatavs pamest Latviju
Latvijas futbola izlases kapteinis Antonijs Černomordijs ir vienīgais futbolists, kurš vienībā "Riga FC" spēlējis visās 11 sezonās, kopš tās debijas virslīgā. Jau šī mēneša izskaņā abu pušu vienošanās noslēgsies un centra aizsargs intervijā žurnālam "Sporta Avīze" pauž, ka ir gatavs izmēģināt savus spēkus ārzemēs.
"Esmu atvērts piedāvājumiem. Ir reāli, ka pirmo reizi karjerā būšu brīvais aģents, un tad, protams, izskatīšu variantus aizbraukt. Galvā tam esmu gatavs, arī ģimene, ja nāk labs piedāvājums, ir gatava to apspriest un pamēģināt dzīvot ārpus Latvijas. Tomēr nesaku, ka noteikti kaut kur braukšu, tikai ka to apsveru," intervijā stāsta futbolists.
Pagājušajā piektdienā Černomordijs sarunā, kas publicēta futbola žurnālista Edmunda Novicka "Patreon" kontā vēlreiz apstiprināja, ka abu pušu sarunas par līguma pagarināšanu nav pavirzījušās uz priekšu un, visticamāk, 30. novembrī viņš kļūs par brīvo aģentu.
Līdz šim Černomordijam bijušas divas pieredzes ārzemēs - pusaudža gados viņš no savas dzimtās pilsētas Daugavpils vienības bija izīrēts spēcīgajai Poznaņas "Lech" no Polijas, spēlējot tās otrās komandas rindās, bet trenējoties ar galveno vienību. "Lech" komanda gribējusi izpirkt līgumu, tomēr spēlētājs atteicies, jo Poznaņā bijis viens un tajā vecumā morāli gājis ļoti grūti.
Savukārt neilgi pēc līguma noslēgšanas ar "Riga" viņš 2017. gadā pusgadu pavadīja īrē Kipras vienībā "Pafos". Jau tolaik abi klubi bija viena struktūra.
"Interesanta pieredze, jo tas bija kluba pirmais gads. Nevar pat teikt, ka klubu taisīja no nulles, sākuma punkts bija –50, nebija vispār nekā. Nebija laukuma, formas nopirka pēdējā brīdī pirms čempionāta, nebija masieru, treneri un spēlētāji parādījās tad, kad teju bija jau jāspēlē čempionātā. Es aizvadīju pirmo spēli, bet tad sekoja izlases pārtraukums. Atgriezos, un man priekšā pēkšņi bija astoņi jauni spēlētāji. Atrados tuvu sastāvam, kā trešais centra aizsargs, bet spēlēja tikai divi," Černomordijs sarunā ar "Sporta Avīzi" atceras laiku Kiprā. "Vēlāk satraumējos un sarunāju, ka man vajag atgriezties Rīgā un izārstēties. Pēc tam 2018. gadā ar "Riga FC" pirmo reizi uzvarējām čempionātā. Tas bija pilnībā mans lēmums. Ja nemaldos, īre bija paredzēta uz gadu, bet pēc traumas radās iespēja atgūties un spēlēt šeit, par ko ļoti priecājos."
Kopš tā laika viņš spēlējis tikai "Riga" rindās, kļūstot par četrkārtēju virslīgas čempionu, kaut piedāvājumi ir bijuši.
"Katru reizi ir bijis kāds iemesls, kāpēc palikt šeit. Bijušas arī situācijas, kad man atsūta līguma piedāvājumu un burtiski stundas laikā jāpieņem lēmums – doties vai palikt. Tā arī nekur neesmu aizbraucis," daugavpilietis atceras.
"Kad ierados, trenējāmies Upesciemā, ģērbāmies mazā ģērbtuvītē, mums nebija nekā. Tolaik mums treneri mainījās aptuveni reizi trīs mēnešos, arī komandas sastāvs katru gadu nomainījās ap 70%. Visu tikai sākām būvēt, likām ķieģelīti pie ķieģelīša, lai sasniegtu to, kur esam pašlaik, tomēr mērķi jau no paša sākuma bija tikai un vienīgi tie augstākie. Jau pirmajā sezonā gribējām tikt Eirokausos, bet palikām piektie. Pēc gada bijām trešie. Mērķi bija maksimāli augsti jau no sākuma, lai tos sasniegtu, tika piesaistīti arī leģionāri un treneri ar pieredzi," viņš intervijā pauž prieku, cik ļoti šajos 11 gados "Riga" vienība attīstījusies. "Manās acīs klubs progresē un aug ar katru gadu, gribot būt arvien labāks ne tikai Baltijas, bet arī Eiropas līmenī."
Kaut futbola sezona Latvijā jau ir noslēgusies, pirms līguma beigām Černomordijam "Riga" komandā atlikusi vēl viena spēle – ceturtdien vienība UEFA Konferences līgas cīņā viesosies netālajā Kauņā pie vietējās "Žalgiris" vienības.
Tomēr uz jautājumu, ko savā karjerā vēl grib sasniegt, Černomordijs primāri atbild, ka cer sasniegt labu rezultātu ar Latvijas izlasi. "Man pietrūkst labu rezultātu ar izlasi. Gribu, lai atgrieztos laiki, kad visi mūs atbalsta. Tagad iespēju ir daudz, turnīri paplašinās, ir arī Nāciju līga, no kā var tikt atlases "play-off". Vēlos, lai soli pa solim mēs tuvojamies un nospēlējam cienīgi. Protams, gribu spēlēt Eiropas čempionātā, bet arī esmu reālists. Soli pa solim."
Pilnu interviju ar Antoniju Černomordiju lasiet žurnāla "Sporta Avīze" novembra numurā, kas vēl tikai šonedēļ nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās.