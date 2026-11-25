Iesauca armijā, bet tagad uz vīriešu izlasi. Basketbolists Juris Vītols stāsta par militārajā dienestā gūto rūdījumu
Latvijas izlases basketbolists Juris Vītols sarunā ar Jauns.lv komentēja ieguvumus un grūtības pavadītajā laikā Valsts aizsardzības dienestā, kā arī līdera lomu Ogrē.
Pirmdien, 23. novembrī, Latvijas basketbola izlase sāka gatavošanos 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Vāciju 27. novembrī un Izraēlu 30. novembrī. Abi mači gaidāmi "Xiaomi Arena", un tie ir svarīgi - uzvaru gadījumā vēl tiks saglabātas teorētiskas izredzes kvalificēties finālturnīram.
Latvijas basketbolisti trenējas pirms varenās Vācijas pārbaudījuma
Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē Latvija piektdien uzņems pasaules un Eiropas čempioni Vāciju.
Rezultatīvākais latvietis apvienotajā līgā
Pēdējā brīdī citu atteikumu dēļ izsaukumu uz izlasi izpelnījies Juris Vītols, kurš pēc pārejas no Rīgas "Zeļļiem" uz Ogri demonstrē līdera cienīgu basketbolu. Sarunā ar Jauns.lv viņš atklāja, ka gadījumā, ja izdosies arī debitēt valstsvienībā, tad visvairāk teiks paldies ģimenei, pirmajam trenerim Mārtiņam Fominam un esošajam Ogrē - Artūram Visockim-Rubenim. Viņam gan šī nav pirmā viesošanās pie lielās izlases, taču šoreiz ar lielākām iespējām arī tikt sastāvā.
"Šis izsaukums ir interesantāks nekā pārējie," atbildi iesāk Vītols. "Esam salīdzinoši jaunāki nekā iepriekš, ir pamainījušās personības. Treneris Gailītis ir mums pateicis, kā jāspēlē un kas ir jāizdara. Pie tā arī strādāsim. Mērķis ir divas uzvaras." Viņš pats Latvijas - Igaunijas basketbola līgā ir Ogres komandas līderis - 16,9 punkti, 4,1 rezultatīvā piespēle un 3,5 atlēkušās bumbas. Turnīra rezultatīvāko spēlētāju sarakstā viņam sestā vieta, turklāt viņš ir rezultatīvākais latvietis. Ar 16,8 punktiem otrais ir Helmuts Petrovičs.
"Par sezonas sākumu sūdzēties nevaru," atbildēja Vītols. "Jā, pāris spēlēs ir bijušas arī kļūdas, taču man arī atbildība ir lielāka. Kļūdas tiek pārrunātas ar treneri, kurš man dod pārliecību." Ar treneri Artūru Visocki-Rubeni abi sastrādājas otro reizi klubos - pirms tam no 2021. līdz 2023. gadam viņa vadībā spēlēja Liepājā. "Mums tur izveidojās laba ķīmija. Treneris zina, ko varu viņam piedāvāt, bet es zinu, ko sagaidīt no trenera un kādas ir viņa prasības. Kopā ir viegli strādāt, jo ir izveidota kopīga valoda."
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Jau vasarā pārceļoties uz Ogri, Juris Vītols uzlūkots kā komandas līderis. "Sarunā ar treneri no manis prasīja uzņēmību, komandas vadīšanu, kā arī sarežģītākās spēles situācijās un galotnēs uzņemties izšķirt spēļu likteni. Tas sanācis gan labi, gan slikti."
Desmit papildus kilogrami
Pagājušās sezonas laikā Vītols tika izvēlēts dienēšanai Valsts aizsardzības dienestā. Ja sākotnēji viņam neizdevās to apvienot ar basketbola spēlēšanu, tad vēlāk gan, turklāt no pieredzes armijā gūti arī labumi. "Tā ir neatsverama pieredze. Tu iemācies ne tikai armijas lietas, bet arī disciplīnu, punktualitāti, laika menedžmentu. Tās ir ļoti noderīgas lietas arī civilajā dzīvē. Protams, arī fiziskie parametri - esmu pieņēmies svarā, kļuvis mazliet platāks, kas man ļoti noder basketbola laukumā, spēlējot pret lielākiem manas pozīcijas spēlētājiem."
Atbildot uz jautājumu, kurā fiziskajā parametrā armijas laikā pielicis visvairāk, Vītols nešaubīgi min svara pieaugumu. "Pirms dienesta man bija 77 kilogrami, bet tagad ir 87." Pieņemšanos svarā par desmit kilogramiem, kas arī palielinājusi basketbolista muskuļu masu, saistāma gan ar uzturu, gan fizisko darbu, kas jāveic armijā. "Tas viss ir savstarpēji saistīts - gan uzturs, gan fiziskais darbs, kas īpaši jāiegulda pamatapmācības laikā. Šobrīd varu arī izvēlēties fiziskās aktivitātes, ko gribu darīt un ko labāk, piemēram, izdarīt pirms spēles. Armijā ir vieglāk pašam attīstīt savu ķermeni."
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Par grūtāko laiku Valsts aizsardzības dienestā 21 gadu vecais basketbolists sauc pirmos trīs mēnešus. "Tad sanāca būt bez basketbola un arī mājās biju retāk. Gandrīz visu nedēļu bija jādzīvo kazarmās. Tad patiešām bija grūti."
Viss sākas no aizsardzības
Piektdien Latvijas basketbolisti pie izpārdotas arēnas uzņems pasaules un Eiropas esošo čempioni Vāciju. "Universāla komanda," Vītols vērtēja pretinieku, kas īpašus komentārus. "Lai arī sastāvs viņiem nav no labākajiem, tāpat ir, kas veido spēli." Vītols izteicās, ka, lai uzvarētu tik spēcīgu pretinieku Latvijas basketbolistiem jau no pirmajām minūtēm jābūt ar augstu koncentrācijas līmenī, agresiju un jāspēlē no aizsardzības. Līdzīgi izteicies galvenais treneris Jānis Gailītis, kurš mazāk publiski bija gatavs komentēt pretiniekus, bet lielāku uzsvaru veltīja pašu sniegumam.
Vācijas izlase 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma turnīrā pa divām reizēm pārspēja Izraēlas un Kipras izlases, kā arī pa reizei uzvarēja un zaudēja Horvātijas izlasi. Augustā otrā posma ievadā uzvaras pār Nīderlandi (99:83) un Poliju (96:94) čempionus krietni tuvināja ceļazīmei uz finālturnīru. Vācieši to var nodrošināt ar uzvaru piektdienas spēlē. Latvijas komanda ar uzvaru ne tikai izjauks čempioniem svētkus, bet arī pati saglabās izredzes 2027. gada vasaras beigās spēlēt Katarā.
Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas.
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Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Juris Vītols ("Ogre"), Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Markuss Jahovičs ("Trento", Itālija), Artūrs Strautiņš ("Roma", Itālija), Rolands Šulcs, Klāvs Čavars, Toms Talcis, Toms Skuja (visi - "Rīgas Zeļļi"), Rihards Lomažs (Ļubļanas "Olimpia", Slovēnija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Helmuts Petrovičs ("Rīgas Ekselences Juniori").