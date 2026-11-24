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Šodien 23:06
Liepājas džudisti izcīna medaļas starptautiskās sacensībās
Liepājas Kompleksās sporta skolas jaunie džudisti guva ievērojamus panākumus Rīgas sacensībās, kur Marko Juzefovičs izcīnīja 1. vietu, bet Davids Stolovs un Mirons Froļcovs – godalgas savās kategorijās. Pēc turnīra notikušais seminārs ar ekspertiem deva sportistiem vērtīgu iespēju pilnveidot prasmes un mācīties no labākajiem.
Trenere Oksana Kļačkovska stāsta: “Liepājas Komplekso sporta skolu pārstāvēja deviņi sportisti. Visaugstākos rezultātus sasniedza Marko Juzefovičs (1. vieta, U14, -50 kg), Davids Stolovs (3. vieta, U14, -42 kg) un Mirons Froļcovs (U14, -60 kg).
Diemžēl ne visiem sportistiem izdevās parādīt savu labāko sniegumu, taču tas kalpo kā motivācija strādāt vēl cītīgāk. Dažiem bija grūtības tikt galā ar uztraukumu, savukārt citiem pietrūka taktiskās elastības, kas nepieciešama, lai pielāgotos mainīgajām situācijām uz tatami. Galvenais ir izdarīt pareizos secinājumus un turpināt virzīties uz priekšu.
Pēc sacensībām Rīgā notika arī mācību seminārs ar džudo ekspertiem, sniedzot jaunajiem sportistiem lielisku iespēju mācīties no labākajiem.