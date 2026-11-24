Sacensībās “Liepāja Throwdown 2026” triumfē sporta klubs “CrossFit Rīga”
Liepājas Olimpiskā centra arēnā notikušajās “Liepāja Throwdown 2026” spēka, ātruma un izturības sacensībās pulcējās rekordskaits – ap 220 atlētu, bet ceļojošo Spēka kausu par kopējo punktu summu izcīnīja “CrossFit Rīga”. Šogad pirmo reizi iekļauta pāru kategorija, sacensības aizvadītas paplašinātā zonā un ar jaunu inventāru.
21. novembrī Liepājas Olimpiskā centra arēnā visas dienas garumā norisinājās spēka, ātruma un izturības sacensības “Liepāja Throwdown 2026”, pulcējot ap 220 atlētu. Tas bija līdz šim lielākais dalībnieku skaits sacensību vēsturē. Ceļojošo Spēka kausu šogad ieguva sporta klubs “CrossFit Rīga”, kura atlēti sacensībās kopumā ieguva visvairāk punktu.
Sacensībās, vērtējot uzdevumu izpildes ātrumu, precizitāti un atlētu spēku, tika noskaidroti uzvarētāji visās kategorijās:
- Rookie klasē sievietēm: 1. vietu ieguva Austė Atgalainytė (Stankusprogramming), 2. vietu – Dovilė Gideikaitė (Energy Gym), 3. vietu – Kristīne Roga (MyFit Champions);
- Sporta klasē sievietēm: 1. vietu ieguva Estere Lismente (CrossFit Rīga), 2. vietu – Evelina Pinta (CrossFit Rīga), 3. vietu – Krista Rutkupa (Ozo Fitness);
- Rookie klasē vīriešiem: 1. vietu ieguva Atis Vidovskis (G13), 2. vietu – Renāts Šuksta (Sport Factory Rīga), 3. vietu – Mantas Zakevcius (Deadlift Rabbit GYM);
- Sporta klasē vīriešiem: 1. vietu ieguva Guntis Grubaums (startē individuāli), 2. vietu –Mārcis Mucenieks (CrossFit Rīga), 3. vietu – Edgars Mateiko (Sporta Centrs “Teika”);
- Masters 35+ vīriešiem: 1. vietu ieguva Reinis Garkalns (Sporta Centrs “Teika”), 2. vietu – Martin Milling (startē individuāli), 3. vietu – Jānis Jurgelevičs (Cīruļi&Pūtenis);
- Masters 40+ vīriešiem: 1. vietu ieguva Egils Šteinerts (Sporta Centrs “Teika”), 2. vietu – Gatis Rēpe (CrossFit Rīga), 3. vietu – Mihkel Kannik (CrossFit Raasiku).
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Uzvarētāji vīriešu pāru kategorijā:
1. vieta – Tomas Li-Čin-Chai un Danielius Rusys no CF Nexus Klaipėda; 2. vieta – Povilas Šilaika un Evaldas Rudzevičius no CrossFit Laisvė ; 3. vieta – Eduars Irbe un Rolands Kikors no Sport Factory Rīga.
Uzvarētāji jaukto pāru kategorijā:
1. vieta – Linda Ozoliņa un Agris Ozoliņš no Ozo Fitness; 2. vieta – Nauris Liberts un Jennifer Gaustafsson no G13; 3. vieta – Justas Pauga un Olga Rybina no Animal pakai.
“Organizēt sacensības ar tik lielu dalībnieku skaitu nav viegli, taču tas padara pasākumu daudz iespaidīgāku. Ar katru gadu “Liepāja Throwdown” aug un pēc sava mēroga sacensības šogad jau līdzinājās lielākām Baltijas un Eiropas līmeņa sacensībām. Īpaši priecēja gan gados, gan pieredzes ziņā jauno atlētu dalība un azarts. Redzam, ka aug nākamā spēcīgā sportistu paaudze. Fināla WOD apzināti veidojām garāku un fiziski smagāku, lai tas būtu īsts pārbaudījums atlētiem un aizraujošs noslēgums skatītājiem. Nākamgad turpināsim celt latiņu vēl augstāk. Liels paldies Liepājas valstspilsētai par atbalstu, jo bez tā šāda mēroga pasākumu sarīkot būtu ļoti grūti,” stāsta sacensību organizators Jānis Putra.
Šogad sacensībās piedalījās līdz šim vislielākais dalībnieku skaits, izpildot 4 WOD jeb sacensību uzdevumus, pārbaudot savu spēku, ātrumu, izturību un daudzpusīgu fizisko sagatavotību. Viens no būtiskākajiem sacensību jaunumiem bija pāru kategorija.
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“Liepāja Throwdown” sacensību zonai tika izmantota visa Liepājas Olimpiskā centra arēna, nodrošinot plašāku sacensību laukumu. Tajā bija izvietota arī lielāka funkcionālā fitnesa konstrukcija, kas ļāva vienlaikus startēt lielākam atlētu skaitam, un jauns inventārs.
Katrā kategorijā tika apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji, kuri saņēma balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem. Kopējā “Liepāja Throwdown 2026” balvu fonda vērtība bija 3000 eiro.
Galveno balvu – ceļojošo Spēka kausu – saņēma sporta klubs “CrossFit Rīga”, kura atlēti sacensībās kopumā ieguva visvairāk punktu.
Sacensības organizēja sporta klubs “Power House Liepāja” ar Liepājas valstspilsētas atbalstu.