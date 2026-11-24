63 gadu vecumā mūžībā devies pazīstamais Latvijas hokejists Andrejs Maticins
Latvijas Hokeja federācija (LHF) ar dziļām skumjām paziņojusi, ka 63 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas hokeja valstsvienības aizsargs Andrejs Maticins (1963-2026).
Maticins bija viens no Latvijas valstsvienības balstiem pēc valsts neatkarības atjaunošanas, palīdzot izlasei iekļūt pasaules čempionāta augstākajā divīzijā. Latvijas valstsvienību Maticins pārstāvēja desmit sezonas, aizvadot 117 spēles, kurās guva 13 vārtus un atdeva 35 rezultatīvas piespēles. Karjeras laikā Maticins pārsvarā pārstāvēja Zviedrijas komandas, bet hokejista gaitas noslēdza 2005./2006. gadā Latvijā, spēlējot “Vilki OP” komandā.
Arī pēc spēlētāja karjeras noslēguma Maticins turpināja darbu hokejā, pievēršoties trenera arodam. Trīs gadus, no 2007. līdz 2010. gadam, viņš strādāja par Latvijas U-20 izlases treneri, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu jaunās hokejistu paaudzes izaugsmē.
Kopš 2012. līdz 2020. gadam, laikā, kad izbraukuma spēles Krievijā aizvadīja arī Rīgas "Dinamo", piedaloties Kontinentālajā hokeja līgā, Maticins strādāja Krievijā - viņš bijis asistents jauniešu komandām savas dzimtās pilsētas klubiem Čerepovecas “Almaz” un “Metallurg”, tāpat strādājis kā asistents Vladivostokas “Admiral”, Doneckas “Donbass” un pavadījis 2017./2018. gada sezonu Ķīnā. Pēc 2020. gada par Maticina karjeras turpinājumu ziņas publiski nebija pieejamas.
Latvijas Hokeja federācija un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Andreja Maticina ģimenei, tuviniekiem, draugiem un visai Latvijas hokeja saimei.