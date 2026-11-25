Bobslejā sezona sagaidīta ar konkurenci pilotu rindās un Sanda Prūša atgriešanos, skeletonā definēti sportiskie mērķi
Šajā nedēļas nogalē ar posmiem Pasaules un Eiropas kausos sāksies sezona arī bobslejā un skeletonā. Latvijas bobslejisti un skeletonisti to sagaidīs ar dažādiem mērķiem.
Jauno olimpisko ciklu sāks gan bobslejisti, gan skeletonisti. Abos sporta veidos parādījusies konkurence par vietu sastāvos. Pirmo reizi bobslejisti gan neplāno startēt Pasaules kausa posmos, kamēr skeletonisti uzmanību dalīs starp augstākā līmeņa sacensībām un Eiropas kausu.
Fokuss uz pilotu attīstīšanu
Pēcolimpiskajā sezonā Latvijas bobslejisti uzsvaru liks uz dalību otrā līmeņa sacensībās jeb Eiropas kausā. Sagaidāms, ka latvieši startēs noslēdzošajā Pasaules kausa posmā pašu mājās Siguldā no 31. janvāra līdz 7. februārim, kā arī pasaules čempionātā Lillehammeres trasē no 14. līdz 28. novembrim.
Starpsezonā notikušas atsevišķas pārmaiņas. Karjeru noslēdzis Edgars Nemme, bet lielāka konkurence manāma pilotu rindās. Jēkabam Kalendam konkurenci izrāda Dāvis Kaufmanis, kurš atgriezies pilota arodā (pirms tam pilotēja līdz 2023. gadam, taču piedzīvoja vairākus smagus kritienus, pārkvalificējoties par stūmēju), un pirmos soļus šajās prasmēs uzsācis stūmējs Mairis Kļava. No smagā savainojuma Kortīnas trasē, kas varēja beigties ar invaliditāti, atkopjas Renārs Grantiņš.
Pirmais Eiropas kausa posms norisināsies tieši pasaules čempionāta mājvietā Lillehammerē. Bobslejisti devušies uz to ar pieciem pilotiem - vīriešiem sagaidāma četru pilotu dalība divniekos un Amēlijas Kotānes starts sieviešu konkurencē gan monobobā, gan sieviešu divniekā ar Justīni Bērziņu. Iepriekš Kotāne piedalījās Ziemeļamerikas posmos, bet šajā sezonā tas mainījies.
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Divniekos vīriešiem Latviju pārstāvēs četras ekipāžas - Jēkabs Kalenda ar Matīsu Mikni, Dāvis Kaufmanis ar Edgaru Unguru, Renārs Grantiņš ar Nilu Meijeru un Mairis Kļava ar Lauri Kaufmani. Četriniekos izveidotas divas ekipāžas - Jēkabs Kalenda ar stūmējiem Matīsu Mikni, Edgaru Unguru un Nilu Meijeru, kā arī Dāvis Kaufmanis ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Matīsu Gulbi un Andri Skadiņu.
Eiropas kausā paredzēti kopumā seši posmi - vēl arī Altenbergā (6. līdz 11. decembris), Vinterbergā (14. līdz 20. decembris), Sanktmoricā (10. līdz 16. janvāris), Kortīnā (17. līdz 24. janvāris) un Kēnigszē (31. janvāris līdz 7. februāris). Pēdējā posmā latvieši nez vai startēs, jo tad paredzēts Pasaules kausa posms pašu mājās Siguldā.
Galvenais treneris Emīls Cipulis pirms sezonas atklāja, ka galvenais mērķis ir nākamajā četrgades ciklā izveidot divas konkurētspējīgas četrinieku ekipāžas. "Man gribētos, lai uz olimpiskajām spēlēm aizbraucam ar divām patiešām spējīgām četrinieku ekipāžām, kuras var konkurēt par top 6. Protams, vēlamies aizvest arī sieviešu ekipāžu. Ja izdotos kvalificēt trīs vīriešu ekipāžas, no kurām divas būtu konkurētspējīgas, bet trešā krātu savu pirmo olimpisko pieredzi, tas būtu ļoti labs rezultāts."
Sandis Prūsis atgriezies
Pasaules kauss bobslejā sāksies ar sacensībām Altenbergā. Vēlāk divi posmi notiks rekonstruētajā Insbrukā, viens olimpiskajā Kortīnas trasē, Kēnigszē, Sanktmoricā un Vinterbergā, kur pie reizes sadalīs Eiropas čempionāta medaļas. Pasaules kausa sezona noslēgsies Siguldā, pēc kā sezonas kulminācija - pasaules čempionāts.
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Bobslejistu vidū galvenā ziņa ir par vācieša Johannesa Lohnera karjeras beigām. 2026. gada ziemas olimpisko spēļu čempions gan divniekos, gan četriniekos kā uzvarētājs arī pameta sporta veidu, taču pavisam pagājis malā no tā nav - viņš piekritis strādāt Dienvidkorejas izlasē kā viens no treneriem.
Līdz ar to Vācijas izlasē līderis varētu būt titulētais Frančesko Frīdrihs, kuram gan pirmo reizi ļoti ilgā laika posmā pirms sezonas bija jāizcīna vieta izlasē kvalifikācijas sacensībās.
Latvijas bobsleja līdzjutējiem var būt iemesls sekot Francijas izlasei. Par tās treneri apstiprināts bijušais ilggadējais Latvijas treneris Sandis Prūsis. Viņš atgriezies apritē pēc vienas sezonas atpūtas. Prūsim darbā palīdzēs viņa ilggadējais padotais izlasē, bijušais stūmējs Daumans Dreiškens. Pirms tam viņš strādāja Ķīnas izlasē, kurā joprojām darbu turpina Jānis Miņins.
Jāatceras, ka Francijai var būt lielas ambīcijas attiecībā uz renes sporta veidiem nākamajā četrgadē, jo tieši šī valsts uzņems 2030. gada olimpiskās spēles. Laplaņas trasē paredzēta šo sportu norise.
Skeletonisti turpinās krāt pieredzi
Latvijas skeletona izlase pirmo posmu aizvadīs Pasaules kausa ietvaros Altenbergā. Sākotnēji izlases treneris Ivo Šteinbergs sarunā ar "Sportacentrs.com" pauda, ka finansējuma trūkuma dēļ skeletonisti novembrī nestartēšot, tomēr tas mainījies.
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Sagaidāms, ka skeletonisti variēs starp Pasaules kausa un Eiropas kausa posmiem. "Skeletona noteikumi paredz, ka jānobrauc vismaz puse Pasaules kausa posmu, lai tiktu uz pasaules čempionātu," atklāja izlases treneris. Galvenie mērķi ir Eiropas un pasaules junioru čempionāti, bet pasaules meistarsacīkstēs tiek mērķēts kvalificēties ar diviem sportistiem gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē.
Paziņots, ka kungiem pēc atlases rezultātiem pirmajā Pasaules kausa posmā startēs Dāvis Valdovskis un Renārs Jumiķis (piedzīvos debiju tāda ranga sacensībās), bet sievietēm - olimpiete Marta Andžāne un Dārta Neimane. Tas nozīmē, ka pagaidām sezonu nesāks cits 2026. gada ziemas olimpisko spēļu debitants, Emīls Indriksons.
Igaunijas izlases sastāvā turpinās startēt Dārta Zunte, bet Lielbritānijas treneru rindās joprojām atradīsies Martins Dukurs. Sagaidāms, ka viņa trenētie briti joprojām būs starp galvenajiem favorītiem uz uzvarām Pasaules kausa posmos un lielākajās sacensībās.