Likumsargs nošāvis NHL Dalasas kluba "Stars" draftēto zvaigzni
Traģiski dzīvību zaudējis bijušais amerikāņu hokejists, kurš savulaik bija iekļauts Nacionālās hokeja līgas kluba “Dallas Stars” draftā. Viņam liktenīgs izrādījās konflikts ar likumsargu.
37 gadus vecais Niko Sačeti tika nošauts 18. novembrī ASV Minesotas štata Hibingā pēc tam, kad viņa automašīna bija iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā ar citu transportlīdzekli, pēc tam viņš pameta notikuma vietu. Policists vēlāk atrada Sačeti citā vietā konfliktējam ar minētā transportlīdzekļa vadītāju un notikuma vietā ieradās arī šerifa vietnieks. Sačeti uzvedās agresīvi, pagrūda policistu un izvilka no savas automašīnas bagāžnieka šauteni, vēsta “CBS News Minnesota”. Pirms Sačeti paspēja izšaut, šerifa vietnieks viņu sašāva un no gūtā ievainojuma Sačeti slimnīcā nomira.
2007. gadā Sačeti tika iekļauts NHL draftā, kur Dalasas “Stars” viņu izvēlējās otrajā kārtā ar 50. numuru. Tomēr profesionālā hokeja līgā viņš tā arī netika, no 2007. līdz 2008. gadam spēlēja “Omaha Lancers”, pēc tam četrus gadus spēlēja Minesotas Universitātes komandā, bet līdz karjeras noslēgumam 2016. gadā spēlēja dažādās Eiropas valstu līgās, tostarp Nīderlandē, kur 2013. gadā kļuva par valsts čempionu, Krievijā, Austrijā un Skotijā.
Pēc sportista karjeras noslēgšanas Sačeti sāka nodarboties ar uzņēmējdarbību. Viņš strādāja uzņēmumā “RBC Wealth Management” par vecāko viceprezidentu, finanšu konsultantu un vecāko investīciju portfeļu pārvaldnieku.