"Riga FC" īsi pirms svarīgās Konferences līgas spēles paziņo jauno galveno treneri
Latvijas futbola komanda "Riga FC" pavēstījusi, kurš treneris nomainīs Adrianu Guļu.
Klubs oficiāli paziņojis, ka Adrianu Guļu amatā nomainījis Francijas speciālists Didjē Dzaneti.
Riga Football Club oficiāli paziņo, ka par četrkārtējās Latvijas čempiones galveno treneri apstiprināts Francijas futbola speciālists Didjē Dzaneti! Laipni lūgts ģimenē!🤝🇱🇻⚽🇫🇷 📝: https://t.co/6BBPRXOOuw https://t.co/3vGgYoak4X— Riga FC (@RigaFC_Official) November 24, 2026
Welcome to the family, coach!🤝 https://t.co/Wt4yj7itDb— Riga FC (@RigaFC_Official) November 24, 2026
Viņš pēdējās divas sezonas trenēja "Audu", divas reizes ar to izcīnot Latvijas kausu futbolā. Jāmin, ka šī nav pirmā reize, kad "Auda" treneris kļūst par nākamo "Riga FC" speciālistu. Tā notika ar Simo Valakari un Tomislavu Stipiču. Karjeras laikā Dzaneti strādājis ar tādām komandām kā "Nantes", "Montpellier" U17, "Ajaccio" un "United FC".
Iepriekš "Riga FC" izlēma neturpināt sadarbību ar Adrianu Guļu. Ar viņu līgums bija spēkā līdz šī mēneša beigām. Guļa klubu vadīja divas sezonas, pirmajā kļūstot par Virslīgas čempionu, bet otrajā ievedot klubu UEFA Konferences līgā. Pirmajās trijās spēlēs izcīnīti trīs punkti ar neizšķirtu palīdzību, bet jau ceturtdien paredzēta svarīga nākamā spēle pret Lietuvas klubu Kauņas "Žalgiris", kas Eirokausos, tāpat kā rīdzinieki, debitē.
UEFA Konferences līgā Dzaneti vadīs "Riga" nākamajos trijos mačos - bez jau minētās spēles pret "Žalgiris" paredzēti dueļi pret Bergāmo "Atalanta" (10. decembrī) un "Borac" (17. decembrī). Pēc trijām kārtām "Riga" ieņem 19. vietu kopvērtējumā. Gadījumā, ja rīdzinieki noturēs vietu labāko 24 komandu vidū, tad turpinās Konferences līgu arī izslēgšanas spēļu kārtā.