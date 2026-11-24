2023. gada NHL drafta pirmais numurs nopietna savainojuma dēļ izsists no ierindas uz ilgāku laiku
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Čikāgas "Blackhawks" atklājusi kapteiņa Konora Bedārda traumas nopietnību un cik ilgi hokejists nevarēs spēlēt.
Nacionālas hokeja līgas (NHL) kluba Čikāgas "Blackhawks" kapteinim Konoram Bedārdam veikta labā pleca operācija, un laukumā viņš nevarēs doties aptuveni četrus mēnešus, pirmdien paziņoja komanda.
Bedārds traumu guva pirms nedēļas mačā ar Toronto "Maple Leafs", kad iemetiena brīdī viņam ar nūju pa roku trāpīja Niks Pols. Šosezon 2023. gada drafta pirmais numurs un "Blackhawks" kapteinis 15 spēlēs bija iekrājis 18 (7+11) punktus.
Bedārds savainoja labo plecu arī pērn decembrī, pēc kā izlaida 12 spēles. Savukārt jūlijā viņam tika veikta kreisā pleca operācija, kas laukumā ļāva atgriezties oktobra vidū. "Blackhawks" ar 18 punktiem 24 spēlēs Rietumu konferencē ieņem 15. vietu, apsteidzot tikai pēdējā pozīcijā esošo Vankūveras "Canucks".
Injury Update on Connor Bedard: https://t.co/H9R7Nm89kI— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) November 24, 2026