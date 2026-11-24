Snūkerists Žižins pieveic rangā krietni augstāk esošo angli un sasniedz "UK Championship" kvalifikācijas izšķirošo kārtu
Latvijas sportists Artēmijs Žižins pirmdien sasniedza "UK Championship" kvalifikācijas turnīra ceturto jeb izšķirošo kārtu.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 88. vietu, atlases trešajā kārtā ar 6-3 pārspēja angli Eliotu Slesoru (WST 24.). 20 gadus vecais Latvijas spēlētājs mača sākumā panāca 3-0, tad divus freimus uzvarēja mājinieks, bet turpinājumā Žižins atguvās un panāca 5-2, vadību līdz spēles beigām nosargājot.
Turnīra kvalifikācijas izšķirošajā kārtā Žižina pretinieks trešdien būs ķīnietis Luns Dzehuans (WST 56.). Jau ziņots, ka kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā Žižins ar 6-1 pārspēja ķīnieti Janu Liu (WST 119.), bet otrajā kārtā ar 6-2 pieveica angli Deividu Greisu (WST 73.).
Lai iekļūtu "UK Championship" pamatturnīrā, ir jāpārvar četras kvalifikācijas kārtas. Pamatturnīrs Jorkā sāksies nākamajā nedēļas nogalē. Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā