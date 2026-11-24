Bļugers nevainojams iemetienos - "Maple Leafs" atspēlējas no 0:2 un pārtrauc deviņu zaudējumu sēriju
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Toronto "Maple Leafs" izcīnīja uzvaru pār Ņujorkas "Islanders".
"Maple Leafs" viesos uzvarēja ar 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), pārtraucot deviņu zaudējumu sēriju. Bļugers laukumā pavadīja 16 minūtes un 11 sekundes, no kurām vienu minūti spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs izdarīja divus metienus pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu un uzvarēja visos deviņos iemetienos. Maču latviešu uzbrucējs pabeidza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Mača ceturtajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Entonijs Duklērs, bet otrā perioda septītajā minūtē Metjū Barzals panāca 2:0 ņujorkiešu labā. Turpinājumā vārtus guva tikai "Maple Leafs", atspēlēšanos otrā perioda 11. minūtē ar precīzu metienu sākot Dakotam Džošua.
Noslēdzošās trešdaļas ceturtajā minūtē Kriss Tanevs panāca 2:2, piecas minūtes vēlāk Gevins Makena vadībā izvirzīja jau "Maple Leafs", bet punktu mačam ar precīzu metienu tukšos vārtos pielika Īstons Kouens.
Toronto "Maple Leafs" pēc 26 spēlēm ar 21 punktu ieņem 12. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs piektdien vakarā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Bostonas "Bruins" hokejistiem.