Sentluisas "Blues" kapteinis Tomass atzīts par NHL nedēļas pirmo zvaigzni
Sentluisas "Blues" centra uzbrucējs Roberts Tomass atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni, pavēstīja līga.
Tikmēr otrās zvaigznes gods ticis Dalasas "Stars" vārtsargam Džeikam Otingeram, bet par trešo labāko atzīts Čikāgas "Blackhawks" aizsargs Sems Rinzels.
Tomass četros mačos izcēlās ar diviem vārtiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, kā arī iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +11. Nedēļas pirmajās trīs spēlēs kanādiešu uzbrucējs katrā iekrāja pa trīs rezultativitātes punktiem. Tomass, aizvadot savu devīto gadu NHL, šajā sezonā ir "Blues" rezultatīvākais spēlētājs - komandas kapteinis 24 mačos iekrājis 24 punktus (5+19).
Tikmēr Otingers trīs mačos vidēji ielaida 1,94 ripas un neitralizēja 93,3% metienu, pēdējā no spēlēm paliekot "sausā". Šajā sezonā dalasiešu vārtsargs 18 spēlēs svinējis 13 uzvaras, caurmērā ielaidis 2,13 ripas un atvairījis 90,9% metienu.
Savukārt Rinzels bija ražīgākais aizsargs, četros mačos gūstot vienus vārtus un atdodot septiņas rezultatīvas piespēles. Čikāgas komandas aizsargs šosezon 23 mačos ticis pie 17 punktiem (2+15), kas ir ceturtais lielākais punktu skaits starp visiem "Blackhawks" hokejistiem.