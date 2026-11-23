Nikola Jokičs un Entonijs Deiviss - NBA nedēļas labākie spēlētāji
Denveras "Nuggets" centra spēlētājs Nikola Jokičs un Vašingtonas "Wizards" spēka uzbrucējs Entonijs Deiviss atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencēs, paziņoja NBA.
Jokičs četros mačos vidēji guva 28,1 punktu, izcīnīja 12,0 atlēkušās bumbas un atdeva 9,5 rezultatīvas piespēles, "Nuggets" komandai izcīnot trīs uzvaras.
Savukārt Deiviss četrās spēlēs, "Wizards" vienībai svinot trīs uzvaras, caurmērā guva 26,5 punktus, izcīnīja 9,0 atlēkušās bumbas un realizēja 58,6% metienu no spēles.
Rietumu konferencē uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Devins Bukers (Fīniksas "Suns"), Luka Dončičs (Losandželosas "Lakers"), Kūpers Flags (Dalasas "Mavericks"), Džeidens Makdeniels (Minesotas "Timberwolves"), Džamals Marejs ("Nuggets") un Viktors Vembanjama (Sanantonio "Spurs").
Austrumu konferencē starp labākajiem bija arī Nikeils Aleksandrs-Volkers, Daisons Denielss (abi - Atlantas "Hawks"), Džeilens Bransons, Karls Entonijs Taunss (abi - Ņujorkas "Knicks"), Džeimss Hārdens, Donovans Mičels (abi - Klīvlendas "Cavaliers"), Tailers Hiro (Maiami "Heat") un Francs Vāgners (Orlando "Magic").