Latvijas basketbolisti trenējas pirms varenās Vācijas pārbaudījuma
Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē Latvija piektdien uzņems pasaules un Eiropas čempioni Vāciju.
Lomažs atklāj, kur slēpjas pasaules un Eiropas čempiones Vācijas izlases spēks
Latvijas vīriešu basketbola izlases pirmajai pretiniecei Vācijai ir izveidojies savs kodols līdzīgi kā Latvijas valstsvienībai pirms pāris gadiem, sarunā ar žurnālistiem uzsvēra komandas kapteinis Rihards Lomažs.
Pirmdien Latvijas izlase sāka gatavoties tuvākajām divām 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Iepriekšējo reizi Lomažs Rīgā bija ar Ļubļanas "Olimpija" komandu, un tobrīd klubs bija neveiksmīgā periodā, taču tagad ar slovēņu vienību basketbolists atguvis uzvaras garšu.
"Tagad ir pavisam citādākas sajūtas gan pašam, gan komandai. Esam iegājuši labā ritmā un atraduši spēles pavedienu. Atšķirība ir kā diena pret nakti," uzsvēra Lomažs.
Latvijas izlases pirmā pretiniece Vācija ir pašreizējā pasaules un Eiropas čempione, taču Lomažs uzsvēra, ka tam nevajadzētu būt faktoram, lai izietu laukumā pret viņiem ar bijību."Ja mēs tā skatīsimies, tad mēs noteikti zaudēsim ar mīnus 20 punktiem. Jāiziet laukumā ar cieņu, taču tajā pat laikā nevajag respektēt nevienu. Pret pasaules un Eiropas čempionam nav jāmeklē papildu motivācija," secināja izlases kapteinis.
Savā profesionāļa karjerā Lomažs pārstāvējis trīs dažādus Vācijas klubus. "Esmu pietiekami ilgi basketbolā, spēlējis dažādās līgās, tāpēc vairāk vai mazāk zinu viņus. Sagaidu fizisku un ātru basketbolu. Līdzīgi kā mēs, kad spēlējām pie Lukas Banki, vāciešiem ir izveidojies savs kodols ar nemainīgu sastāvu," teica Lomažs.
Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas.