Latvijas basketbolisti trenējas pirms varenās Vācijas pārbaudījuma
Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē Latvija piektdien uzņems pasaules un Eiropas čempioni Vāciju.
Jānis Gailītis pavēsta, ko sagaida no Latvijas basketbola izlases pirms pasaules un Eiropas čempiones Vācijas eksāmena
Latvijas vīriešu basketbola izlase intensitātes ziņā vēlas būt noteicēja laukumā, sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis. Šajā izlašu logā Latvijas izlase Rīgā piektdien spēlēs ar Vācijas izlasi, bet nākamajā pirmdienā - ar Izraēlas komandu.
Latvijas izlase gatavošanos mačiem sāks 14 spēlētāju sastāvā. Komandas sastāvu ietekmējusi gan klubu nostāja, gan savainojumi. "Mums ir izveidots spēles stils un kultūra, kas nav atkarīga no viena vai otra spēlētāja. Jā, tas ietekmē nianses, taču zīmējums paliek viens un tas pats," teica Gailītis.
Četri no kandidātiem - Helmuts Petrovičs, Rolands Šulcs, Markuss Jahovičs un Juris Vītols - līdz šim nav spēlējuši pieaugušo valstsvienībā. "Es domāju, ka viņiem būs skatuve, bet nevis tāpēc, ka viņi šeit ir, bet es domāju, ka daudzi no viņiem to ir pelnījuši. Nevienam nekas netiek dāvināts," uzsvēra Gailītis. "Sekoju viņiem līdzi, viņi ikdienā spēlē augstā līmenī. Domāju, ka viņiem nebūs nekāds intensitātes šoks. Viņi šeit nav, lai paņemtu no izlases, bet gan iedotu, piemēram, enerģiju, aktivitāti un pārliecību."
Pirmā no pretiniecēm Vācija ir pašreizējā pasaules un Eiropas čempione. "Man vienmēr svarīgi ir tas, kas esam mēs - spēlējam kopā, ar pārliecību, agresivitāti un nekaunību. Ja tā spēlēsim, tad esmu pārliecināts, ka varam cīnīties ar šīm komandām. Intensitātes ziņā gribam būt noteicēji laukumā, un spēlētāji cenšas to izdarīt," atzīmēja Gailītis.
Vairāki no izlases vadošajiem spēlētājiem nav pieejami šajā sasaukumā, taču Gailītis uzsvēra, ka komanda ir tie, kas vēlas būt izlasē. "Mums nav jāpiespiež un jāievelk kāds šeit. Durvis vienmēr ir bijušas vaļā, un esam aicinājuši spēlētājus. Izlase nav vieta, kur būt tikai tad, kad tas ir izdevīgi. Daudzi savas karjeras izveidojuši ar labām spēlēm izlasē, un šo iespēju - atrasties uz skatuves - bieži vien viņiem ir nodrošinājuši citi spēlētāji, kuri ir ziedojušies un vienmēr bijuši šeit," skaidroja Gailītis.
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Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Juris Vītols ("Ogre"), Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Markuss Jahovičs ("Trento", Itālija), Artūrs Strautiņš ("Roma", Itālija), Rolands Šulcs, Klāvs Čavars, Toms Talcis, Toms Skuja (visi - "Rīgas Zeļļi"), Rihards Lomažs (Ļubļanas "Olimpia", Slovēnija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Helmuts Petrovičs ("Rīgas Ekselences Juniori").