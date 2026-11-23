2031. gada Pasaules kausu futbolā sievietēm Ziemeļamerikā rīkos četras valstis - turklāt divas eksotiskas
2031. gada Pasaules kausa futbolā sievietēm finālturnīru rīkos ASV, Meksika, Kostarika un Jamaika, pirmdien paziņoja Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA).
2031. gada Pasaules kauss būs pirmais, kurā sacentīsies 48 sieviešu futbola izlases, kopā aizvadot 104 spēles. Mači tiks aizvadīti 20 pilsētās, no kurām 14 būs ASV, četras Meksikā, kā arī cīņas norisināsies Kostarikas galvaspilsētā Sanhosē un Jamaikas galvaspilsētā Kingstonā.
2035. gada Pasaules kausa rīkošana tika piešķirta Lielbritānijai, kas pirmo reizi uzņems sieviešu finālturnīru. Tas norisināsies Anglijā, Ziemeļīrijā, Skotijā un Velsā, mačiem norisinoties 19 stadionos. 1966. gadā Anglijā norisinājās Pasaules kausa finālturnīrs vīriešiem.
Nākamgad Pasaules kausa finālturnīrs notiks astoņās Brazīlijas pilsētās. Par čempiontitulu cīnīsies 32 valstsvienības. Pašreizējā čempione ir Spānija, kas finālā ar 1:0 pieveica Angliju. Zīmīgi, ka arī vīriešu Pasaules kausā čempione ir Spānija, kas finālā ar tādu pašu rezultātu pieveica Argentīnu.