"Riga" nesamierinās ar trīs punktu atņemšanu nākamajā sezonā, iesniegs LFF apelāciju
"Riga", kas atteicās aizvadīt Latvijas futbola virslīgas 36. kārtas maču pret RFS, kas jau bija nodrošinājusi Latvijas čempiontitulu, iesniegs Latvijas Futbola federācijai (LFF) apelāciju par LFF Disciplinārlietu komitejas lēmumu atņemt komandai trīs punktus nākamajā sezonā.
Klubs to apstiprināja portālam "Sportacentrs.com"."Riga" paziņojumā lēmums neaizvadīt pēdējo Latvijas virslīgas spēli tika skaidrots ar to, ka šai spēlei vairs nebija sportiskas nozīmes, kā arī netaisnīgumu, ar kuru klubs tā ieskatā saskāries visas sezonas garumā.
LFF Disciplinārlietu komiteja vienbalsīgi lēma, ka "Riga" bez attaisnojoša iemesla nav aizvadījusi maču, tādējādi tai piešķirts naudas sods un tehniskais zaudējums ar 0:3, kā arī tiks atņemti trīs punkti 2027. gada Latvijas virslīgas čempionāta turnīra tabulā. "Riga" lēma apstrīdēt piešķirto sodu LFF Apelāciju komitejā un jau ir arī informējusi LFF par šādu nodomu.
Aizvadītajā sezonā "Riga" Latvijas futbola virslīgā ieņēma otro vietu, bet pēc vienas sezonas pārtraukuma par čempioni kļuva RFS vienība.