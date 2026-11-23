Trīs līderi nepalīdzēs Latvijas basketbola izlasei Pasaules kausa kvalifikācijā
Latvijas vīriešu basketbola izlasei gaidāmajās Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas spēlēs ar Vāciju un Izraēlu nevarēs palīdzēt Eirolīgas klubu spēlētāji Rolands Šmits un Rodions Kurucs, kā arī Artūrs Žagars, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrajā kārtā piektdien savā laukumā uzņems Vāciju, bet pirmdien, aizvadot izbraukuma spēli Rīgā, cīnīsies ar Izraēlu. Latvijas izlase gatavošanos mačiem uzsāks 14 spēlētāju sastāvā. Latvijas valstsvienības galvenais treneris norādīja, ka sastāvu ietekmējusi gan klubu nostāja, gan savainojumu.
"Esam saglabājuši komandas kodolu, kāds tas bija iepriekšējā sabraukumā. Diemžēl savainojumi pakoriģējuši sastāvu, bet prieks, ka klāt nākuši jauni un pavisam jauni spēlētāji," norādīja Gailītis. "Daudziem ir labas sezonas, vairāki ir rezultatīvākie savās komandās. Prieks, ka ierindā ir basketbolisti ar pieredzi Eiropas kausa izcīņas spēlēs. Turklāt arī no Latvijas komandas, kas izcīnījusi uzvaras. Uzdevums nav viegls. Vācija ir izaicinājums jebkurā sastāvā - tieši tas, kas mums ir nepieciešams. Esam noskaņoti pozitīvi, mēģināsim izdarīt visu iespējami, lai piektdien un pirmdien parādītu labu basketbolu. Par to, ka cīnīsimies un laukumā izdarīsim visu iespējamo, šaubu nav."
No paplašinātā kandidātu saraksta valstsvienībai nepalīdzēs Eirolīgas vienības Vitorijas "Baskonia" pārstāvji Šmits un Kurucs, Žagars, kurš šosezon spēlē Ķīnā un Toms Leimanis. Tāpat izlasei nepievienojās "VEF Rīga" pārstāvji Ojārs Siliņš un Mareks Mejeris, kā arī Eiropas U-16 čempionāta vērtīgākais spēlētājs Bendžamins Beruē, kurš sezonu aizvada ASV.
Vācijas izlase ar uzvaru šajā mačā oficiāli nodrošinās ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru. Savukārt Latvijas komanda ar uzvaru saglabās izredzes 2027. gada vasaras beigās spēlēt Katarā.
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Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Juris Vītols ("Ogre"), Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Markuss Jahovičs ("Trento", Itālija), Artūrs Strautiņš ("Roma", Itālija), Rolands Šulcs, Klāvs Čavars, Toms Talcis, Toms Skuja (visi - "Rīgas Zeļļi"), Rihards Lomažs (Ļubļanas "Olimpia", Slovēnija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Helmuts Petrovičs ("Rīgas Ekselences Juniori").