Eiropas Savienība grasās aizcirst durvis Krievijas sportistu degungalā
Eiropas Komisija (EK) pirmdien ierosinājusi kārtējās sankciju paketes ietvaros aizliegt Krievijas sportistiem un komandām piedalīties sacensībās, kas notiek Eiropas Savienības (ES) teritorijā.
"Sporta pasākumi nedrīkst būt par propagandas forumiem. Šodien visos sporta pasākumos ES mēs ieviešam aizliegumu Krievijas komandām un sportistiem sacensties zem Krievijas karoga," videouzrunā uzsvēra EK prezidente Urzula fon der Leiena.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir sākusi pakāpeniski atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2023. gadā noteiktos ierobežojumus. Jūlijā SOK atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Kamēr pret Krieviju joprojām ir saglabāti aizliegumi par himnas atskaņošanu un karoga demonstrēšanu, Baltkrievijai SOK jau maija sākumā atļāva atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām. Neskatoties uz SOK lēmumu, vairākas starptautiskās sporta federācijas mēģina saglabāt ierobežojumus agresorvalstu sportistu dalībai sacensībās.
ES aizliegums sevišķi sāpīgu triecienu dotu Krievijas cerībām izkarot tiesības ar savu izlasi atgriezties pasaules hokeja čempionātos un ES teritorijā rīkotajās olimpiskajās spēlēs, aizbildinoties ar Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) labvēlīgo lēmumu.
Oktobra beigās CAS lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases. Viens no CAS tiesnešiem, itālis Džūlio Palermo, kurš vadīja komisiju, šoruden viesojies Maskavā un kā runātājs uzstājies konferencē par arbitrāžu un vadījis diskusiju. Pērn Krievijas galvaspilsētā viesojies arī Ēģiptes tiesnesis Ismaīls Selīms. Trešais tiesnesis komisijā bija Marks Hovels no Lielbritānijas. Pagājušās nedēļas nogalē tika ziņots, ka CAS atteikusies pieņemt Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) iebildumu par šiem diviem tiesnešiem, paziņojot, ka nevarot lemt par komisijas sastāvu, jo komisija savu lēmumu šajā lietā bija pieņēmusi.
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Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka asiņaino invāziju Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
Kanāda jau paziņoja, ka neizsniegs krieviem vīzas uz pasaules jauniešu hokeja čempionātu šā gada beigās, bet Vācijai vēl jāpieņem galīgais lēmums kā 2027. gada pasaules čempionāta rīkotājvalstij, savukārt daudzas valstis, tostarp Latvija paziņojušas, ka boikotēs spēles ar Krieviju. Tā kā Krievija negrasās apturēt savu invāziju, nemaz nerunājot par kara izbeigšanu, nākotnē ar Krievijas sportistu vīzu izsniegšanas problēmu saskarsies arī Francija 2028. gadā, Kremlim draudzīgā Slovākija 2029. gadā un Latvija ar Somiju 2030. gadā.