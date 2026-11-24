Bez Botas un ar jaunām kamanām. Latvijas kamaniņu braucēji pošas sākt jauno četrgades ciklu
Šajā nedēļas nogalē ar posmu Vinterbergā sāksies jubilejas 50. Pasaules kausa sezona kamaniņu sportā. Starpsezonā notikušas pārmaiņas regulējumos un arī Latvijas izlases sastāvā.
Kamaniņu sportā no šīs nedēļas nogales sāksies jaunais četrgades cikls. Kā ierasts, viens no Pasaules kausa posmiem plānots arī Siguldā. Izmaiņas notikušas gan noteikumos, gan Latvijas sportistu sastāvā.
No novembrim līdz martam
2026./2027. gada sezonā, kas kļūs par 50. kamaniņu sporta vēsturē, kopumā paredzēti deviņi Pasaules kausa posmi. Sezona no 27. līdz 29. novembrim sāksies Vācijas Vinterbergas trasē, turpinoties Āzijā. Vispirms posms notiks Phonjčanā (no 11. līdz 13. decembrim), bet vēlāk Ķīnā (no 18. līdz 20. decembrim).
Ar jauno gadu kamaniņu sportisti atgriezīsies Eiropā un pēc gadu mijas pirmais posms paredzēts tieši Siguldā - no 8. līdz 10. janvārim. Vēlāk norisināsies sacensības Altenbergā (no 15. līdz 17. janvārim), Oberhofā (22. līdz 24. janvārim), Kortīnā (12. līdz 14. februārim), Laplaņā (19. līdz 21. februārim) un rekonstruētajā Kēnigszē (5. līdz 7. martam).
Līdz ar to kalendārā ir trīs bijušās olimpisko spēļu mājvietas (Dienvidkoreja, Ķīna, Itālija), kā arī topošā - 2030. gadā renes sporta veidus plānots uzņemt Laplaņā. Kortīnā bez Pasaules kausa posma paredzēts arī Eiropas čempionāts, bet sezonas svarīgākie starti jeb pasaules čempionāts no 1. līdz 7. februārim gaidāms rekonstruētajā Insbrukas trasē.
Daži beidz, citi turpina
Vairāki zināmi kamaniņu braucēji jau atvadījušies no sporta. 28 gadu vecumā pēc divām olimpiskajām sudraba medaļām Kortīnā par atvadām paziņojis austrietis Jonass Millers. "Degsme pēc panākumiem ir apstājusies," viņš atklāja savā pārsteidzošajā paziņojumā.
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Par karjeras beigām pavēstījuši arī divi titulēti Vācijas kamaniņu braucēji - Toni Egerts un Dajana Eitbergere. Iepriekš jau bija zināms, ka arī Latvijas sportistu vidū līdzīgu lēmumu pieņēma sieviešu divnieka pārstāve Anda Upīte, kurai dažu gadu laikā bieži mainījās pāriniece. Bez viņas zināms, ka karjeru vairs neturpinās arī tādi kamaniņu braucēji kā Takers Vests no ASV, Sandra Robašera un Lūkass Guflers no Itālijas.
Tomēr starp kamaniņu sporta celmlaužiem ir arī tādi, kuriem vecums nav šķērslis karjeru turpināt. Ja vācu titulētajam divniekam Tobiasam Vendlam un Tobiasam Ārltam sākotnēji bija plānots noslēgt karjeru pēc Pasaules kausa noslēdzošā posma Kēnigszē, plāni mainījušies. Abi noskaņojušies vēl vienam četrgades ciklam, 2030. gadā abiem esot 42 gadus veciem. Karjeru turpina cits vācu vecmeistars, Fēlikss Lohs, kurš nupat 37 gadu vecumā Vācijas čempionātā apsteidza olimpisko čempionu Maksu Langenhanu. Kamaniņu sportā palicis arī austrietis Volfgangs Kindls.
Izmaiņas noteikumos
Līdz ar šo sezonu spēkā stājušās tehniskās izmaiņas kamanām. Galvenā no tām - kamanas jābūvē pēc identiski noteiktiem izmēriem. Ar šīm izmaiņām tiek mērķēts nodrošināt vienlīdzīgāku konkurenci un padarīt tehnisko inventāru pieejamu tām kamaniņu sporta valstīm, kurās šis sporta veids vēl tikai attīstās.
"Visas lielās komandas ir uz vienas starta līnijas. Vairs nav tā, ka pieredze dos milzīgas priekšrocības. Budžets un tehniskās iespējas ir cits stāsts, bet esam uz vienas līnijas," pirms sezonas par jaunajiem noteikumiem teica Mārtiņš Rubenis, piebilstot, ka izveidot jaunas kamanas neesot bijis nemaz tik vienkārši. " Gribās teikt, ka izdarīts ir daudz, un uz sezonas sākumu visiem būs tehnika, ar ko startēt Pasaules kausā."
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"Ideja ir tāda, ka kamanas tiek veidotas pēc standartizētākiem izmēriem, piemēram, kamanu tilti, kamanu ragi un kamanu slieču stiprinājumi un urbumi visiem ir vienās vietās. Domājot par mazajām komandām, viņiem ir iespēja to nopirkt no kādiem ražotājiem un salikt savas kamanas kopā. Globālā mērogā šīs izmaiņas ir radījušas to, ka lielās komandas būvē sev jaunas kamanas, bet tie, kam šo iespēju nav, stāv aiz durvīm, klauvē un jautā, kā tikt pie šīm kamanām. Ilgtermiņā tas ir labs lēmums, bet šobrīd tas ir dārgs,," teica Rubenis.
Rubenis arī atklāja, ka primāri darbs tika ielikts tieši vieninieku kamanu pilnveidē, bet ap Ziemassvētku laiku pie pilnveidotām kamanām varētu tikt arī divnieki. Rubenis teic, ka lielāku darbu pielāgošanās procesā būs jāveic tieši sieviešu vieniniekiem, jo līdz šim kamanu ″tiltu″ un aptecētāju platums bijis krietni šaurāks nekā paredz jaunie noteikumi.
″Meitenēm būs jāpierod pie jaunajām kamanām. Turklāt nevar īsti saprast, kādi būs tie ātrumi. Siguldā izskatījās, ka jaunās konfigurācijas kamanas meitenēm ir lēnākas. Par puišiem pagaidām grūti teikt. Ja iepriekš vairākus elementus pielāgojām atlēta augumam, tad tagad visiem jābrauc ar vienu standartu."
Izmaiņas Latvijas sastāvā
Starpsezonā Latvijas kamaniņu sastāvs piedzīvojis vērienīgas pārmaiņas gan sportistu, gan treneru vidū.
Ar komandu vairs nestrādā Inārs Kivlenieks, kurš pieņēmis trenera darba piedāvājumu Kanādā. Ar kamaniņu izlasi strādās četri speciālisti - Mārtiņš Rubenis, Mihails Arhipovs, Sandris Bērziņš un Ivars Deinis, visiem dalot atbildību par sportistu sniegumu trasē un tā analīzi.
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Piesaistīta jauna speciāliste fiziskās sagatavotības jomā. Ar kamaniņu sportistiem pirmo reizi strādāja Anita Siliņa, kas nāk no vieglatlētikas saimes. ″Lielu uzmanību pievērsām atjaunošanās procesam, uzturam un arī individuālajiem plāniem. Kopumā ar darbu esam apmierināti. Sportisti strādāja ar lielu atdevi. Tagad galvenais uzdevums ir šo fizisko sagatavotību sezonas gaitā saglabāt. Esam apmierināti ar sportistu rezultātiem Prezidenta kausa izcīņā, bet noteikti ir pie kā strādāt,″ par sportistu gatavību sacīja Arhipovs.
Savukārt atlētu vidū bez jau minētās Andas Upītes pamanāmākais ir olimpiskās sudraba medaļnieces Elīnas Ievas Botas iztrūkums. Viņai ģimenē sagaidīts pirmdzimtais un tiek lēsts, ka Bota nestartēs kamaniņu sportā nākamās divas sezonas.
Līdz ar to vīriešiem Pasaules kausa apritē piedalīsies Kristers Aparjods, Gints Bērziņš un Kaspars Rinks (viņš gan nedosies uz posmiem Āzijā), sievietēm Kendija Aparjode un Zane Kaluma, vīriešu divniekos Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Lūkass Krasts/Eduards Ševics-Mikeļševics, savukārt sieviešu divniekos Marta Robežniece/Kitija Bogdanova. Sagaidāms, ka Pasaules kausa posmā Siguldā Latvijas sastāvu papildinās Margita Sirsniņa un Jānis Gruzdulis-Borovojs.