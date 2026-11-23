Latvijas Olimpiskā komiteja uzsāk sporta diplomātijas dialogu ar ārvalstu vēstniekiem
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) telpās norisinājusies pirmā neformālā apaļā galda diskusija „Sports kā tilts: valsts tēls, ekonomika un jaunatne”, kurā LOK vadība tikās ar Francijas, Lietuvas, Slovākijas, Somijas, Ungārijas, Vācijas ārvalstu vēstniecību pārstāvjiem Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Andri Kužnieku.
Tikšanās mērķis bija stiprināt starptautisko sporta diplomātiju, pārrunāt sporta ietekmi uz valsts starptautisko atpazīstamību un ekonomisko izaugsmi, kā arī iezīmēt kopīgus sadarbības projektus ceļā uz 2028. gada Losandželosas olimpiskajām spēlēm.
„Šī tikšanās ir neitrāla platforma, kurā mēs nerunājam par politiku, bet gan par vērtībām, kas vieno sabiedrību un valstis. Daudziem cilvēkiem ārvalstīs pirmais priekšstats par kādu valsti nav tās iekšzemes kopprodukts vai valdība, bet gan konkrēts sportists, komanda vai aizraujoša spēle, ko viņi ir redzējuši. Sports ir viens no spēcīgākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā kļūt pamanāmām un atpazīstamām pasaulē. Diplomāti katru dienu nes savas valsts vārdu pasaulē, un olimpiskā kustība caur saviem atlētiem dara tieši to pašu, tāpēc mūsu savstarpējais dialogs ir pilnīgi saprotams. Mūsu mērķis ir veidot sporta diplomātijas dialogu un kopā ar starptautiskajiem partneriem un Eiropas institūcijām panākt, lai sports tiktu pilnvērtīgi novērtēts kā stratēģiska investīcija iedzīvotāju veselībā, jaunatnes izaugsmē, ekonomikā un sabiedrības noturībā,” uzsver LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
Atklāšanas uzrunā LOK prezidents atgādināja arī Latvijas spilgtākos starptautiskos panākumus un to spēju vienot sabiedrību un piesaistīt pasaules uzmanību - sākot no Māra Štromberga divām olimpiskajām zelta medaļām BMX riteņbraukšanā un Latvijas 3x3 basketbola izlases vēsturiskā triumfa Tokijā līdz 2023. gada Pasaules čempionātam hokejā, kuru Latvija rīkoja kopā ar Somiju un kurā izcīnītā bronzas medaļa izraisīja nebijušu vienotības vilni un piesaistīja tūkstošiem līdzjutēju un starptautisko mediju uzmanību.
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Tikšanās laikā dalībnieki apmainījās pieredzē trīs tematiskajos virzienos. Pirmajā diskusiju daļā par sportu, valsti un starptautisko tēlu vēstnieki dalījās savu valstu pieredzē par sporta pārvaldības un finansēšanas modeļiem, politiskās vides ietekmi uz sportu, kā arī sporta panākumu un lielu starptautisku pasākumu devumu valsts atpazīstamībai un ekonomiskajam potenciālam. Otrajā virzienā - no čempioniem līdz aktīvai jaunatnei - tika pārrunāta olimpiešu loma jauniešu iedvesmošanā un tas, kā augstu sasniegumu sports palīdz piesaistīt bērnus un jauniešus regulārām fiziskajām aktivitātēm un sporta klubiem. Savukārt noslēdzošajā daļā par kopīgiem nākotnes projektiem dalībnieki apsprieda praktiskas sadarbības iespējas starp Latviju un pārstāvētajām valstīm, tostarp kopīgu "Erasmus+ Sport" projektu īstenošanu, sportistu, treneru un jauniešu apmaiņas programmas, kā arī neformālas sportiskas tikšanās nākotnē.
Sarunās vēstnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm darbam pie nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2028.–2034. gadam, turpinot oktobrī Briselē aizsākto iniciatīvu un novembrī Latvijā izveidotās sporta nozares darba grupas darbu. Diskusijas noslēgumā dalībnieki vienojās par vairākiem būtiskiem secinājumiem: pirmkārt, sports ir valsts vizītkarte un starptautiskā tēla neatņemama sastāvdaļa gan lielām, gan mazām valstīm. Lai gan valstu sporta organizēšanas un finansēšanas modeļi atšķiras, visām ir kopīgs mērķis - atbalstīt augstu sasniegumu sportistus un veicināt sabiedrības fizisko aktivitāti. Vienlaikus tika pausts, ka sportu un politiku pilnībā nodalīt nevar, uzsverot, ka Krieviju un Baltkrieviju nedrīkst atgriezt starptautiskajā sportā, kamēr turpinās karš, un sportu nedrīkst izmantot propagandai. Runājot par jauniešu iesaisti, tika akcentēts, ka ar čempionu piemēru vien nepietiek - ilgstošu jauniešu noturēšanu sportā nosaka spēcīga vide ap viņiem, ko veido skolas, klubi, treneri un ģimenes, savukārt kopīgas rūpes par veselību ir tas, kas vieno jauniešus. Tikšanās apliecināja visu pušu skaidru vēlmi un gatavību sadarboties arī turpmāk, veicinot biežāku pieredzes apmaiņu, tostarp ar "Erasmus+ Sport", nacionālo sporta aģentūru un sporta zinātnes starpniecību.