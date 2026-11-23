Latvijas Boksa savienība oficiāli kļuvusi par "World Boxing" biedru
Latvijas Boksa savienība (LBS) aizvadītās nedēļas nogalē uzņemta starptautiskajā organizācijā "World Boxing" (WB) kā pilntiesīgs biedrs, ziņo LBS.
Panamā notikušajā WB kongresā kopuma biedra statuss tika piešķirts 47 valstu federācijām, biedru loku paplašinot līdz 170 valstīm. Līdz šim Latvijai bija pagaidu biedra statuss. Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir piešķīrusi WB pagaidu atzīšanu kā starptautiskajai federācijai boksa pārraudzībai 2028. gada Losandželosas olimpiskajās spēlēs.
"Latvijas kļūšana par pilntiesīgu "World Boxing" biedru bija viens no galvenajiem LBS izveidošanas mērķiem un uzdevumiem," norāda LBS ģenerālsekretārs Ņikita Versockis. "Tas mums ļaus attīstīt Latvijas boksu katrā mazākajā sporta zālē, piedalīties starptautiskajās sacensībās, kopā ar dalībvalstīm veidot boksa nākotni visā pasaulē un pašiem iet uz visaugstākajiem mērķiem - piedalīšanos olimpiskajās spēlēs."
WB tika dibināta 2023. gadā ar mērķi nodrošināt caurskatāmu, sportistu interesēm atbilstošu un starptautiski atzītu amatieru boksa pārvaldību. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt stabilu, neatkarīgu un augstiem ētikas, godīgas spēles un drošības standartiem atbilstošu olimpiskā boksa nākotni.