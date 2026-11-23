Talantīgais Beruē atklāj vēl vienu prestižu universitāti, kas viņam izteikusi miljonu piedāvājumu
Latviešu izcelsmes basketbolists Bendžamins Jānis Beruē sociālajos tīklos atklājis, kura vēl universitāte viņam izteikusi piedāvājumu spēlēt NCAA.
Par to kļuvusi Virdžīnijas universitāte. Tās paspārnē esošā basketbola komanda "Cavaliers" 2019. gadā izcīnīja līdz šim vienības vēsturē vienīgo NCAA titulu.
After a great talk with Coach Odom, I am blessed to receive a Division 1 offer from the University of Virginia. #ᴀɢᴛɢ https://t.co/4n92mJmiCM— Benjamin Berrouet (@benjiberrouet10) November 21, 2026
Daļa no basketbolistiem vēlāk nonāk NBA. Ralfs Sampsons un Malkolms Brogdons karjeru laikos kādā no sezonām tika atzīti par NBA sezonas labākajiem debitantiem. Bostonas "Celtics" jau vairākas sezonas spēlē snaiperis Sems Hauzers, Ņūorleānas "Pelicans" spēlē Trejs Mērfijs, kā arī daudzi citi. Virdžīniijā spēlēja arī Riks Kārlails, kurš ir ilggadējs dažādu NBA klubu treneris - šobrīd viņš vada Indiānas "Pacers".
Kā atklāja Beruē, tad viņam jau notikušas sarunas ar galveno treneri Raienu Odomu, kurš posteni ieņems otro sezonu. Savā pirmajā gadā viņa vadībā komanda iespēja bilanci 30-6, tā sauktajā Marta trakumā izstājoties otrajā kārtā.
Jau iepriekš Beruē atklāja, ka universitātes jau laicīgi stāv rindā, lai rekruētu jauno basketbolistu, kurš Latvijas U-16 izlases sastāvā kļuva par Eiropas čempionu, turklāt viņu atzina par turnīra vērtīgāko basketbolistu. Pēc NIL sistēmas pievienošanās kādai no augstskolām Beruē padarīs par miljonāru - atalgotākie basketbolisti koledžās pelna pat septiņus miljonus ASV dolāru sezonā.
Sākotnēji Beruē iekļāva Latvijas basketbola izlases kandidātu lokā uz 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Vāciju un Izraēlu, taču viņš vēl pieaugušo izlasē nedebitēs. Kā norādīja izlases direktors Dairis Bertāns, tad gala izšķiršanās nav panākta ģimenē - kamēr māte Lāsma vēloties, lai atvase nākotni saista ar Latvijas izlasi, viņa tēvs Ričards nav atmetis domu par Beruē tikšanu ASV izlasē.