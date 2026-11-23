Latvijas čempione futbolā RFS pagarina vienošanos ar Kuadio
Latvijas čempione futbolā RFS paziņojusi par pirmajiem sastāva jaunumiem uz nākamo sezonu.
Latvijas čempione futbolā RFS uz vienu garu pagarinājusi vienošanos ar kotdivuāriešu uzbrucēju Sedriku Kuadio, pirmdien paziņoja RFS. Kuadio pārstāv RFS kopš 2019. gada. Viņš rīdzinieku rindās visos turnīros kopā aizvadījis 231 spēli, kurā guvis 38 vārtus un iekrājis 38 rezultatīvas piespēles.
"Esmu priecīgs palikt. Turpināšu smagi strādāt un darīšu visu iespējamo, lai palīdzētu RFS gūt panākumus visos turnīros, kuros piedalīsimies," izcēla Kuadio. Pirms pievienošanās RFS kotdivuārietis kopš 2017. gada spēlēja Daugavpilī.
RFS aizvadītajā virslīgas sezonā pēc viena gada pārtraukuma izcīnīja Latvijas čempiontitulu.
✍️ 231 spēle mūsu kluba kreklā un mūsu kopīgs stāsts turpināsies arī jaunajā sezonā! Līgums ar Sedriku pagarināts uz vēl vienu gadu. Savu debiju R F S viņš piedzīvoja vēl 2019. gadā. “Esmu priecīgs palikt. Turpināšu smagi strādāt un darīšu visu iespējamo, lai palīdzētu R F S gūt panākumus visos turnīros, kuros piedalīsimies.”— FC RFS (@RFSDaily) November 23, 2026