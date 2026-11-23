Latvijas sieviešu futbola izlasi turpinās trenēt Liene Vāciete
Latvijas Futbola federācijas (LFF) vēsta, ka tās valde apstiprinājusi līguma pagarināšanu ar Latvijas nacionālās sieviešu izlases galveno treneri Lieni Vācieti līdz 2028. gada beigām.
Iepriekš 2025. gada janvārī ar speciālisti tika noslēgts līgums pēc sistēmas 2+2 gadi. Pirmajās septiņās spēlēs ar komandu Liene Vāciete kā galvenā trenere bija neuzvarēta, pirmoreiz ievedot to B līgas konkurencē un izcīnot Baltijas kausa trofeju. Tam sekoja astoņu spēļu cikls pret augstāka līmeņa pretiniecēm, kur, par spīti cienīgam sniegumam, bija jāiztiek bez iegūtiem punktiem.
"Lienes Vācietes vadībā Latvijas izlase pirmoreiz iekļuva B līgā un izcīnīja Baltijas kausu, savukārt nesenākās spēles pret spēcīgākām pretiniecēm deva komandai vērtīgu pieredzi un skaidri parādīja, uz ko tai jātiecas. Liene lieliski pazīst Latvijas sieviešu futbolu, un mēs apliecinām uzticību viņas darbam. Tuvākais uzdevums ir aizstāvēt Baltijas kausa titulu, bet nākamajā Nāciju līgas ciklā mērķis ir cīnīties par atgriešanos B līgā," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko.
"Pirmie divi gadi bija veltīti komandas vides un kolektīva veidošanai, spēlētāju iepazīšanai un skaidra attīstības virziena noteikšanai. Prieks, ka šajā laikā līdzās komandas kodola un stabilitātes veidošanai esam spējuši panākt arī pozitīvu izaugsmi laukumā," akcentē Liene Vāciete. "Esmu pateicīga LFF par izrādīto uzticību un iespēju turpināt iesākto darbu, spēlētājām par ticību kopīgajam mērķim un personālam par profesionālo ieguldījumu. Darbs ar Latvijas izlasi man ir kas vairāk par trenēšanu - tas ir par patriotismu, atbildību un ticību Latvijas futbolam. Ar šādu pašu uzskatu turpināšu darbu arī nākamajos divos gados, lai palīdzētu komandai spert nākamos soļus izaugsmē. Par sevi, par mums, par Latviju!"
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Latvijas izlase novembra un decembra mijā Igaunijā aizvadīs Baltijas kausa izcīņas turnīru, cenšoties aizstāvēt pērn izcīnīto čempionu titulu. Savukārt nākamgad tā aizvadīs UEFA Nāciju C līgas turnīru, kur mērosies spēkiem ar Azerbaidžānu, Gruziju un Lihtenšteinu. Pirmās spēles paredzētas marta sākumā Gruzijā un Lihtenšteinā.
Pirms kļūšanas par Latvijas nacionālās izlases galveno treneri Liene Vāciete paguva iegūt pieredzi darbā ar visu vecumu jaunatnes izlasēm, taču kā spēlētāja valstsvienībā viņa aizvadīja 24 mačus un guva septiņus vārtus.