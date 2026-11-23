Artūrs Šilovs pēc solīda snieguma uzskata, ka "Penguins" ilgtermiņā tiks pie rezultāta
Latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs sniedza komentārus medijiem pēc minimālā zaudējuma Nacionālajā hokeja līgā.
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pēc svētdien piedzīvotā minimālā zaudējuma Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pret Dalasas "Stars", sacīja, ka komanda spēlēja labi, taču par to netika atalgota.
Arturs Silovs (22 saves) thinks it's only a matter of time before the Penguins "get rewarded" 🤞 https://t.co/yT6D0YcKFD— SportsNet Pittsburgh (@SNPittsburgh) November 23, 2026
Jau vēstīts, ka Šilovs izbraukuma spēlē atvairīja 22 no 23 metieniem un tika atzīts par spēles trešo zvaigzni, bet Pitsburgas "Penguins" zaudēja ar 0:1. "Jutos labi. Domāju, ka arī nospēlēju labi," pēc mača teica latviešu vārtsargs. "Visa komanda spēlēja labi, taču, manuprāt, šodien vienkārši netikām atalgoti par savu sniegumu."
Šilovs arī piebilda, ka zaudēt vienmēr ir nepatīkami, tomēr komanda turpina ticēt saviem spēkiem. "Ja šādi turpināsim spēlēt, tad ilgtermiņā mēs tiksim atalgoti," piebilda Latvijas vārtsargs. Šosezon Šilovs vārtos stājies 14 spēlēs un izcīnījis piecas uzvaras, no kurām divas - "sausās". Latviešu vārtsargs vidēji mačā atvairījis 87,8% metienu un zaudējis 3,25 vārtus.
"Penguins" ar 16 punktiem 23 spēlēs Austrumu konferencē atrodas pēdējā, 16. vietā. Nākamo spēli Pitsburgas komanda aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Kalgari "Flames" hokejistus.