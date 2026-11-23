FIBA nemaina agresorvalstu statusu: izlašu basketbolā tās neatgriezīsies
"FIBA Europe" valde 20. novembrī lēma, ka vēl vismaz līdz 2027. gada beigām Krievijas un Baltkrievijas izlasēm būs liegts piedalīties izlašu turnīros.
Tā lēmusi "FIBA Europe" valde tās notikušajā sēdē Hamburgā 20. novembrī. Preses relīzē par to norādīts, ka Krievijas un Baltkrievijas statuss paliek nemainīgs - tas nozīmē, ka nedz krievi, nedz baltkrievi pārredzamā nākotnē, vismaz līdz 2027. gada beigām, izlašu basketbolā neatgriezīsies.
Ja izlasēm ir spēkā esošs liegums, tad iepriekš FIBA globālā izpildkomiteja atcēla ierobežojumus pret krievu un baltkrievu individuālajiem spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem un oficiālajām personām, ļaujot tiem strādāt starptautiski gan klasiskajā, gan 3x3 basketbolā.
Krievijas un Baltkrievijas basketbola izlases no starptautiskajiem FIBA turnīriem diskvalificētas kopš krievu pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Daudzos sporta veidos attieksme pret krievu dalību ir krietni mainījusies, ļaujot tiem pat startēt zem savas valsts karoga. Atsevišķos sporta veidos Krievija savu dalību panākusi caur lēmumu apstrīdēšanu Sporta arbitrāžas tiesā. Skaļākais gadījums ir uzvarētā lieta pret Starptautisko Hokeja federāciju.
Bez krievu un baltkrievu statusa nemainīšanu FIBA lēma, ka arī tuvākajā laikā Izraēlas izlases savas mājas spēles aizvadīs neitrālā laukumā. Pēdējos gados Izraēlas izlases savus mājas mačus spēlējusi Rīgā. Tāpat turpinās darbs pie jaunas Lielbritānijas Basketbola federācijas izveides pēc tam, kad iepriekšējai bija jāiesniedz maksātnespējas pieprasījums.