Vērienīgā darījumā Detroitas "Red Wings" neapmierināto līderi aizmaina uz Monreālu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Detroitas "Red Wings" svētdien uz Monreālas "Canadiens" aizmainīja savu bijušo kapteini Dilanu Larkinu.
Vērienīgajā darījumā "Canadiens" ieguva arī 2028. gada drafta otrās kārtas un 2027. gada trešās kārtas izvēli. Savukārt "Red Wings" darījumā ieguva uzbrucējus Kērbiju Daku un Maiklu Heidžu, vārtsargu Samuelu Montembo, kā arī četras drafta izvēles - pirmās kārtas izvēles 2027. un 2029. gadā, otrās kārtas izvēli 2027. gadā un ceturtās kārtas izvēli 2028. gadā.
DYLAN LARKIN IS A MEMBER OF THE @CANADIENSMTL‼️ https://t.co/AWhL8SLW0v— NHL (@NHL) November 23, 2026
30 gadus vecais Larkins šosezon pēc maiņas pieprasīšanas laukumā nebija devies, bet kopuma viņam līdz oktobra beigām desmit spēlēs izdevās sakrāt sešus (2+4) punktus. Uzbrucējs visu savu karjeru aizvadījis "Red Wings", kas viņu 2014. gada draftā izvēlējās ar 15. numuru. Iepriekšējās sešas sezonas Larkins bija "Red Wings" kapteinis. Detroitas klubā viņam 818 mači un 649 (278+371) punkti.
25 gadus vecais Daks šosezon 22 spēlēs sakrājis astoņus (2+6) punktus, bet pagājušajā sezonā 37 spēlēs tika pie 15 (8+7) punktiem. Karjeras pirmās trīs sezonas uzbrucējs pavadīja Čikāgas "Blackhawks", bet nākamās piecas - "Canadiens". Kopumā pasaules spēcīgākajā līga viņam 328 mači un 144 (53+ 91) punkti. Stenlija kausa 28 spēlēs uzbrucējam 11 (5+6) punkti.
30 gadus vecais vārtsargs Montembo šosezon traumas dēļ laukumā nebija devies, bet pirms tam piecās sezonās "Canadiens" rindās aizvadīja 206 spēles. Pērn viņam 25 mači, vidēji 3,43 zaudēti vārti un 87,2% atvairīto metienu. Divas sezonas vārtsargs pavadīja arī Floridas "Panthers", un kopumā NHL viņam 231 spēle, 89,6% atvairīto metienu, vidēji mačā zaudēti 3,23 vārti un piecas "sausās" spēles.
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Savukārt 20 gadus vecais Heidžs patlaban spēlē Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) Mičiganas universitātes komandā. "Canadiens" viņu 2024. gada draftā izvēlējās ar kopējo 21. numuru. "Red Wings" ar 19 punktiem 23 spēlēs Austrumu konferencē atrodas 13. pozīcijā, bet "Canadiens" ar 32 punktiem 24 spēlēs ir ceturtajā vietā.