Ločmelis mirdz AHL spēlē: vārti, rezultatīva piespēle un piektā uzvara pēc kārtas, VIDEO
Latvijas hokejists Dans Ločmelis svētdien aizvadījis lielisku spēli Amerikas Hokeja līgā (AHL), izceļoties ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli. Viņa pārstāvētā Providensas "Bruins" savā laukumā ar 4:1 pārspēja Milvoki "Admirals", izcīnot jau piekto uzvaru pēc kārtas.
Ločmelis palīdzēja komandai atspēlēties trešā perioda piektajā minūtē, kad vairākumā tika panākts neizšķirts 1:1. Savukārt spēles 58. minūtē Latvijas uzbrucējs raidīja ripu tukšos pretinieku vārtos, panākot 3:1. Kopumā viņš izdarīja trīs metienus pa vārtiem, nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1 un tika atzīts par mača otro zvaigzni. Šosezon 19 spēlēs Ločmelis sakrājis 14 rezultativitātes punktus, gūstot piecus vārtus un atdodot deviņas rezultatīvas piespēles.
Tikmēr citā AHL spēlē neveiksmi piedzīvoja Eduarda Tralmaka pārstāvētā Beikersfīldas "Condors", kas savā laukumā ar 1:4 piekāpās "Coachella Valley Firebirds". Tralmaks izpildīja četrus metienus pa vārtiem un spēli noslēdza ar lietderības koeficientu -2. Šosezon viņa kontā 18 mačos ir seši rezultativitātes punkti (3+3), bet "Condors" ar 13 punktiem ieņem pēdējo vietu AHL Rietumu konferencē.
Jāatzīmē, ka Providensas "Bruins" šosezon aizvadītajās 19 spēlēs izcīnījusi 22 punktus un ieņem septīto vietu AHL Austrumu konferencē. Savukārt Beikersfīldas "Condors" 18 mačos tikusi pie 13 punktiem, ierindojoties 17. jeb pēdējā vietā Rietumu konferencē.