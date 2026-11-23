VIDEO: Šilovs rāda lielisku sniegumu, taču nespēj glābt "Penguins" no kārtējā zaudējuma
Latvijas hokeja vārtsargs Artūrs Šilovs svētdien aizvadīja veiksmīgu NHL spēli, atvairot 22 no 23 pretinieku metieniem. Tomēr viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" viesos ar 0:1 piekāpās Dalasas "Stars", piedzīvojot jau ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Šilovs atvairīja 95,7% metienu un tika atzīts par spēles trešo zvaigzni. Vienīgos vārtus mača 33. minūtē guva Dalasas komandas uzbrucējs Jūels Kiviranta. Tikmēr "Stars" vārtsargs Džeiks Otindžers atvairīja visus 33 metienus, aizvadot savu piekto "sauso" spēli sezonā.
Pitsburgas komanda ar 16 punktiem 23 spēlēs ieņem pēdējo, 16. vietu Austrumu konferencē, savukārt Dalasas "Stars" ar 32 punktiem atrodas ceturtajā pozīcijā Rietumu konferencē.
Neveiksmes piedzīvoja arī citas Latvijas hokejistu pārstāvētās komandas. Ņujorkas "Rangers" bez savainotā Alberta Šmita sastāvā ar 2:5 piekāpās Karolīnas "Hurricanes", bet Tampabejas "Lightning", kuras pieteikumā nebija Zemgus Girgensona, ar 2:6 zaudēja Bufalo "Sabres".
"Lightning" ar 32 punktiem 23 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo vietu, bet "Rangers" ar 27 punktiem atrodas devītajā pozīcijā.