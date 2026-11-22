Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks.
Basketbols
Šodien 23:43
Pasečņiks aizvada rezultatīvāko spēli sezonā Turcijā
Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks svētdien Turcijas čempionāta spēlē guva 15 punktus, aizvadot savu rezultatīvāko maču šosezon, taču tas neglāba Izmiras "Petkim Spor" komandu no zaudējuma.
Izmiras vienība izbraukumā ar 64:81 (19:29, 22:13, 14:23, 9:16) piekāpās tiešajai konkurentei Stambulas "Galatasaray".
Pasečņiks spēlēja 17 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no septiņiem divu punktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, bloķēts metiens, viena piezīme un divi izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju -17 un efektivitātes koeficientu 20.
Latvietis bija rezultatīvākais viesu rindās, kamēr vēl 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas pievienoja Kriss Hortons. Mājinieku labā 14 punktus guva Šehmuss Hazers. "Petkim Spor" ar piecām uzvarām deviņās spēlēs ieņem sesto vietu 16 komandu čempionātā.