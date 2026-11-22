Polija aptur Latvijas jauno volejbolistu ceļu uz zeltu, taču cīņa par Eiropas čempionātu turpinās
Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) čempionātā Rīgā otro vietu izcīnīja Latvijas U16 volejbola izlase, kas finālspēlē ar 0-3 (17:25, 13:25, 18:25) atzina Polijas vienaudžu pārspēku.
Poļi līdz ar to izcīnīja ceļazīmi uz Eiropas U16 čempionātu, bet Latvijas, Somijas, Igaunijas un Azerbaidžānas jaunie volejbolisti cīņu par finālturnīru turpinās kvalifikācijas otrajā kārtā aprīlī.
Latvijas izlases galvenais treneris Jorens Janišonis jau pēc fināla sasniegšanas brīdināja, ka cīņā par zelta godalgām pretī stāsies viena no Eiropas spēcīgākajām komandām. Polija to apliecināja arī laukumā, pārliecinoši uzvarot visos trīs setos.
“Puiši cīnījās līdz galam, cik vien varēja. Atsevišķos brīžos izdevās nospēlēt ļoti labi, punkts punktā, taču setu vidusdaļās allaž iekritām un īsti vairs netikām pāri tām problēmsituācijām, kad vajadzēja ar pāris punktiņiem salauzt spēli. Pārāk daudz atdevām viņiem šos svarīgos punktiņus. Setu beigās jau atkal pamodāmies, taču pret šāda līmeņa komandu ir ļoti sarežģīti atspēlēties un sasmelt izlieto,” precīzi spēles gaitu raksturoja Latvijas izlases trenera asistents Mikus Podkalns.
Pēc līdzīga spēles sākuma poļi izrāvienu pirmā seta vidū sāka ar agresīvu servi un labu sniegumu blokā. Ar augstu efektivitāti uzbruka trīs pretinieku līderi Jakubs Landsbergs (13 punkti), Igors Skorijs (13) un Adams Kučarskis (10). Par labāko spēlētāju pretinieku sastāvā tika atzīts cēlājs Renē Kurcs, kurš izcēlās arī ar trim punktiem servē.
Latvijas komandai teju katrs punkts nāca grūti, ar vairākkārtējiem mēģinājumiem cenšoties pārspēt poļu augsto bloku. Ar astoņiem punktiem rezultatīvākais bija komandas kapteinis Artūrs Bolšteins, sešus pievienoja Emīls Eglītis, bet piecus – pirmais temps Fricis Ozols.
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“Esmu nedaudz bēdīgs, jo ir žēl – nesanāca uzvarēt turnīra finālā. No otras puses, ir lepnums par to, ka mēs tik tālu tikām. Cīnīties par pirmo vietu šādā turnīrā ir liels gods. Tas ir sports – kāds uzvar, un kādam ir jāzaudē. Es ticu, ka mēs esam ļoti uzlabojuši savu sniegumu kopš vasaras, kad pirmo reizi sanācām un sākām trenēties kopā. Uzskatu, ka kopš tā laika esam reizes desmit labāki, tāpēc esmu ļoti priecīgs par džekiem, pats par sevi, par treneriem. Redzam, ka mūsu smagais darbs ir atmaksājies. Lai tiktu līdz poļu līmenim, ir jāstrādā vēl ļoti daudz, taču tas ir iespējams – ar pareizu disciplīnu un režīmu visu varam sasniegt. Tiekamies aprīlī!” pēc turnīra sacīja Artūrs Bolšteins.
Viņš tika atzīts par Latvijas izlases labāko spēlētāju šajā turnīrā. Aprīlī, kā to uzsvēra arī komandas kapteinis, Latvijas jaunie volejbolisti turpinās cīņu par ceļazīmi uz Eiropas U16 čempionātu, ko nākamvasar uzņems Kosova un Albānija. Atlases otrajā posmā sacentīsies visu reģionu labākās komandas, kuras neizcīnīja tiešo ceļazīmi uz finālturnīru pirmajā kārtā.